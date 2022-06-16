https://ria.ru/20220616/ingushetiya-1796233632.html

Калиматов: Ингушетия в 2022 году сократит число работающих в две смены школ

Калиматов: Ингушетия в 2022 году сократит число работающих в две смены школ - РИА Новости, 17.06.2022

Калиматов: Ингушетия в 2022 году сократит число работающих в две смены школ

Власти Ингушетии в 2022 году планируют построить более 20 школ, что поможет почти в два раза сократить число образовательных учреждений, где сейчас дети учатся... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T21:19

2022-06-16T21:19

2022-06-17T18:25

республика ингушетия

пмэф

школы

махмуд-али калиматов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии в 2022 году планируют построить более 20 школ, что поможет почти в два раза сократить число образовательных учреждений, где сейчас дети учатся в две смены, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Махмуд-Али Калиматов.Весной этого года президент России Владимир Путин на встрече с Калиматовым обратил внимание, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ, и большое количество детей вынуждены заниматься во вторую смену."Мы решаем эти вопросы. Если говорить о темпах строительства учебных заведений, то за период с 2019 по 2021 год в республике были построены шесть новых школ. А в 2022 году мы сдаем 21 школу и 9 детских садов. Это позволит снизить дефицит мест в школах до 59 % и до 98% в дошкольном образовании, а также сократить с 73 до 35 количество школ, осуществляющих обучение в двухсменном режиме. Однако потребность в дополнительном строительстве школ будет сохраняться", - сказал Калиматов.По его словам, это связано с тем, что Ингушетия занимает одно из первых мест по рождаемости в России.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/ingushetiya-1795394712.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пмэф, школы, махмуд-али калиматов