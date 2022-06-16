https://ria.ru/20220616/infrastruktura-1795835616.html

ЭКСАР: создание платежной инфраструктуры увеличит товарооборот ЕАЭС и АСЕАН

ЭКСАР: создание платежной инфраструктуры увеличит товарооборот ЕАЭС и АСЕАН - РИА Новости, 16.06.2022

ЭКСАР: создание платежной инфраструктуры увеличит товарооборот ЕАЭС и АСЕАН

Между странами ЕАЭС и АСЕАН есть большой потенциал увеличения товарооборота, и реализовать этот потенциал можно создавая новую финансовую инфраструктуру и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:43

2022-06-16T16:43

2022-06-16T16:43

санкт-петербург

российский экспортный центр (рэц)

евразийский экономический союз

экономическое сообщество асеан

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Между странами ЕАЭС и АСЕАН есть большой потенциал увеличения товарооборота, и реализовать этот потенциал можно создавая новую финансовую инфраструктуру и ускоряя переход на локальные валюты, заявил на ПМЭФ-2022 генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков."Мы видим, что в текущей геополитической ситуации возможности для переориентации российских компаний и компаний стран ЕАЭС на рынках АСЕАН только возросли. Группа Российского экспортного центра занимается не только поддержкой экспорта, но и с этого года получила мандат по поддержке импорта. Для того, чтобы товарооборот был более сбалансированным, необходимо поддерживать и наращивать объем импорта в наши страны. Очень важно создавать новую финансовую инфраструктуру", - сказал Гусаков.Он добавил, что "здесь наши возможности состоят в том, чтобы, во-первых, страховать контракты, выраженные в национальных валютах, во-вторых, предоставлять финансирование в локальных валютах"."На текущий момент платежная и банковская инфраструктура в регионе отстает, и перед нами стоит большая задача интенсифицировать прямые отношения между банками ЕАЭС и АСЕАН", — заключил руководитель ЭКСАР.

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санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, российский экспортный центр (рэц), евразийский экономический союз, экономическое сообщество асеан, пмэф