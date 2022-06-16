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ЭКСАР: создание платежной инфраструктуры увеличит товарооборот ЕАЭС и АСЕАН - РИА Новости, 16.06.2022
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ЭКСАР: создание платежной инфраструктуры увеличит товарооборот ЕАЭС и АСЕАН
ЭКСАР: создание платежной инфраструктуры увеличит товарооборот ЕАЭС и АСЕАН - РИА Новости, 16.06.2022
ЭКСАР: создание платежной инфраструктуры увеличит товарооборот ЕАЭС и АСЕАН
Между странами ЕАЭС и АСЕАН есть большой потенциал увеличения товарооборота, и реализовать этот потенциал можно создавая новую финансовую инфраструктуру и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:43
2022-06-16T16:43
санкт-петербург
российский экспортный центр (рэц)
евразийский экономический союз
экономическое сообщество асеан
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Между странами ЕАЭС и АСЕАН есть большой потенциал увеличения товарооборота, и реализовать этот потенциал можно создавая новую финансовую инфраструктуру и ускоряя переход на локальные валюты, заявил на ПМЭФ-2022 генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков."Мы видим, что в текущей геополитической ситуации возможности для переориентации российских компаний и компаний стран ЕАЭС на рынках АСЕАН только возросли. Группа Российского экспортного центра занимается не только поддержкой экспорта, но и с этого года получила мандат по поддержке импорта. Для того, чтобы товарооборот был более сбалансированным, необходимо поддерживать и наращивать объем импорта в наши страны. Очень важно создавать новую финансовую инфраструктуру", - сказал Гусаков.Он добавил, что "здесь наши возможности состоят в том, чтобы, во-первых, страховать контракты, выраженные в национальных валютах, во-вторых, предоставлять финансирование в локальных валютах"."На текущий момент платежная и банковская инфраструктура в регионе отстает, и перед нами стоит большая задача интенсифицировать прямые отношения между банками ЕАЭС и АСЕАН", — заключил руководитель ЭКСАР.
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санкт-петербург, российский экспортный центр (рэц), евразийский экономический союз, экономическое сообщество асеан, пмэф
16:43 16.06.2022
 

ЭКСАР: создание платежной инфраструктуры увеличит товарооборот ЕАЭС и АСЕАН

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков на сессии "Бизнес-диалог "ЕАЭС - АСЕАН" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Генеральный директор АО ЭКСАР Никита Гусаков на сессии Бизнес-диалог ЕАЭС - АСЕАН в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Между странами ЕАЭС и АСЕАН есть большой потенциал увеличения товарооборота, и реализовать этот потенциал можно создавая новую финансовую инфраструктуру и ускоряя переход на локальные валюты, заявил на ПМЭФ-2022 генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков.
"Мы видим, что в текущей геополитической ситуации возможности для переориентации российских компаний и компаний стран ЕАЭС на рынках АСЕАН только возросли. Группа Российского экспортного центра занимается не только поддержкой экспорта, но и с этого года получила мандат по поддержке импорта. Для того, чтобы товарооборот был более сбалансированным, необходимо поддерживать и наращивать объем импорта в наши страны. Очень важно создавать новую финансовую инфраструктуру", - сказал Гусаков.
Директор Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на подписании меморандума о сотрудничестве между АНО Российско-Арабский Деловой Совет и АО Российский экспортный центр в рамках XXV ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 16:01Петербургский международный экономический форум — 2022
РЭЦ и Российско-арабский деловой совет будут продвигать российские компании
Он добавил, что "здесь наши возможности состоят в том, чтобы, во-первых, страховать контракты, выраженные в национальных валютах, во-вторых, предоставлять финансирование в локальных валютах".
"На текущий момент платежная и банковская инфраструктура в регионе отстает, и перед нами стоит большая задача интенсифицировать прямые отношения между банками ЕАЭС и АСЕАН", — заключил руководитель ЭКСАР.
 
Санкт-ПетербургРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Евразийский экономический союзЭкономическое сообщество АСЕАНПМЭФ
 
 
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