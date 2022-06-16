СМИ: Индия провела успешный запуск баллистической ракеты "Притхви-2"
NDTV: Индия провела успешный запуск баллистической ракеты малой дальности "Притхви-2"
Испытание баллистической ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Индия успешно осуществила запуск баллистической ракеты малой дальности "Притхви-2" с полигона в штате Одиша на востоке страны, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на минобороны.
"Успешный учебный запуск баллистической ракеты малой дальности "Притхви-2" был осуществлен 15 июня примерно в 19:00 с интегрированного испытательного полигона Чандипур, штат Одиша", - приводит телеканал заявление министерства обороны.
Минобороны Индии сообщало 6 июня об успешном испытании баллистической ракеты "Агни-4", способной нести ядерный боезаряд.
Ракета класса "земля-земля" "Притхви-2" способна нести боеголовку массой от 500 до 1 тысячи килограммов, использует новейшую инерциальную систему наведения, а также может изменять траекторию полета для успешного поражения цели.
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