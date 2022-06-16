https://ria.ru/20220616/indiya-1795629308.html

СМИ: Индия провела успешный запуск баллистической ракеты "Притхви-2"

СМИ: Индия провела успешный запуск баллистической ракеты "Притхви-2" - РИА Новости, 16.06.2022

СМИ: Индия провела успешный запуск баллистической ракеты "Притхви-2"

Индия успешно осуществила запуск баллистической ракеты малой дальности "Притхви-2" с полигона в штате Одиша на востоке страны, сообщил телеканал NDTV со ссылкой РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T06:06

2022-06-16T06:06

2022-06-16T06:06

в мире

министерство обороны индии

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155801/80/1558018045_0:57:3266:1894_1920x0_80_0_0_5202c0090bf0ea06482ccde1cf60ed9a.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Индия успешно осуществила запуск баллистической ракеты малой дальности "Притхви-2" с полигона в штате Одиша на востоке страны, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на минобороны.Минобороны Индии сообщало 6 июня об успешном испытании баллистической ракеты "Агни-4", способной нести ядерный боезаряд.Ракета класса "земля-земля" "Притхви-2" способна нести боеголовку массой от 500 до 1 тысячи килограммов, использует новейшую инерциальную систему наведения, а также может изменять траекторию полета для успешного поражения цели.

https://ria.ru/20220415/s-400-1783681610.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, министерство обороны индии, индия