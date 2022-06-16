09:35 16.06.2022 (обновлено: 10:02 16.06.2022)
Заместить весь импорт сразу у России не получится, заявил Орешкин
Помощник президента Орешкин призвал не копировать чужие разработки, а делать свои
Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не сможет заместить весь импорт сразу, важно не копировать чужие разработки, а делать свои на качественно новом уровне, не повторяя ошибок, считает помощник президента России Максим Орешкин.
"Очевидно, что импортозамещение - само это слово - само по себе подразумевает копирование: есть что-то, что в мире существует, давайте сделаем копию у нас. Если так ко всему подходить, мы ничего не добьемся. Наша история показывает, что мы добиваться можем гораздо большего. Что в Советском союзе, что сейчас", - сказал Орешкин на сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в экономике России.
Он привел в пример компанию "Яндекс". "Мы не же импортозамещали Google, сделали свой, с гораздо более эффективными алгоритмами. "Яндекс.Такси" выиграл конкуренцию у Uber, сделав более современный, качественный продукт", - сказал Орешкин.
"Мы способны делать качественные продукты, способны делать их на новом уровне. Безусловно, эту задачу нужно ставить. Понятно, что заместить все сразу, сделать сразу все новое, не получится. Процесс непростой", - отметил помощник президента.
"Новые продукты будут появляться, главное - ставить задачу делать их на качественно ином уровне, не повторять ошибок, которые есть в тех или иных западных, например, институтах", - добавил он.