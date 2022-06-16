https://ria.ru/20220616/importozameschenie-1795650077.html

Заместить весь импорт сразу у России не получится, заявил Орешкин

Заместить весь импорт сразу у России не получится, заявил Орешкин - РИА Новости, 16.06.2022

Заместить весь импорт сразу у России не получится, заявил Орешкин

Россия не сможет заместить весь импорт сразу, важно не копировать чужие разработки, а делать свои на качественно новом уровне, не повторяя ошибок, считает... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:35

2022-06-16T09:35

2022-06-16T10:02

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

яндекс

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749168584_0:185:2707:1708_1920x0_80_0_0_de43b0811cb24614083370b88ec81ac0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия не сможет заместить весь импорт сразу, важно не копировать чужие разработки, а делать свои на качественно новом уровне, не повторяя ошибок, считает помощник президента России Максим Орешкин."Очевидно, что импортозамещение - само это слово - само по себе подразумевает копирование: есть что-то, что в мире существует, давайте сделаем копию у нас. Если так ко всему подходить, мы ничего не добьемся. Наша история показывает, что мы добиваться можем гораздо большего. Что в Советском союзе, что сейчас", - сказал Орешкин на сессии ПМЭФ, посвященной ситуации в экономике России.Он привел в пример компанию "Яндекс". "Мы не же импортозамещали Google, сделали свой, с гораздо более эффективными алгоритмами. "Яндекс.Такси" выиграл конкуренцию у Uber, сделав более современный, качественный продукт", - сказал Орешкин."Мы способны делать качественные продукты, способны делать их на новом уровне. Безусловно, эту задачу нужно ставить. Понятно, что заместить все сразу, сделать сразу все новое, не получится. Процесс непростой", - отметил помощник президента."Новые продукты будут появляться, главное - ставить задачу делать их на качественно ином уровне, не повторять ошибок, которые есть в тех или иных западных, например, институтах", - добавил он.

https://ria.ru/20220531/bumaga-1792096662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), яндекс, google