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В Китае прокомментировали сообщения о закрытии магазинов Huawei в России - РИА Новости, 16.06.2022
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В Китае прокомментировали сообщения о закрытии магазинов Huawei в России
В Китае прокомментировали сообщения о закрытии магазинов Huawei в России - РИА Новости, 16.06.2022
В Китае прокомментировали сообщения о закрытии магазинов Huawei в России
Китай поддерживает коммерческую деятельность китайских компаний в России, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:22
2022-06-16T12:22
экономика
россия
huawei technologies
китай
в мире
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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Китай поддерживает коммерческую деятельность китайских компаний в России, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин, комментируя сообщения о закрытии нескольких магазинов китайской компании Huawei на территории России.Ранее источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Первой компания закрыла точку в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. Далее та же участь постигла торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. По данным источника, в начале 2022 года у Huawei было 19 официальных магазинов в России.По словам источника, основная причина закрытия официальных торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также падении спроса на смартфоны. "Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины", - сказал собеседник агентства.
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экономика, россия, huawei technologies, китай, в мире
12:22 16.06.2022
 
В Китае прокомментировали сообщения о закрытии магазинов Huawei в России

Власти Китая поддержали коммерческую деятельность китайских компаний в России

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Huawei в Пекине
Логотип Huawei в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Huawei в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Китай поддерживает коммерческую деятельность китайских компаний в России, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин, комментируя сообщения о закрытии нескольких магазинов китайской компании Huawei на территории России.
"Китай всегда был привержен развитию взаимовыгодного российско-китайского экономического и торгового сотрудничества и поддерживает предпринимательскую деятельность китайских компаний в России в соответствии с рыночными принципами", - сказала она.
Ранее источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Первой компания закрыла точку в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. Далее та же участь постигла торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. По данным источника, в начале 2022 года у Huawei было 19 официальных магазинов в России.
По словам источника, основная причина закрытия официальных торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также падении спроса на смартфоны. "Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины", - сказал собеседник агентства.
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