В Китае прокомментировали сообщения о закрытии магазинов Huawei в России
Власти Китая поддержали коммерческую деятельность китайских компаний в России
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Huawei в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Huawei в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Китай поддерживает коммерческую деятельность китайских компаний в России, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин, комментируя сообщения о закрытии нескольких магазинов китайской компании Huawei на территории России.
"Китай всегда был привержен развитию взаимовыгодного российско-китайского экономического и торгового сотрудничества и поддерживает предпринимательскую деятельность китайских компаний в России в соответствии с рыночными принципами", - сказала она.
Ранее источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Первой компания закрыла точку в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. Далее та же участь постигла торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. По данным источника, в начале 2022 года у Huawei было 19 официальных магазинов в России.
По словам источника, основная причина закрытия официальных торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также падении спроса на смартфоны. "Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины", - сказал собеседник агентства.