https://ria.ru/20220616/huawei-1795712887.html

В Китае прокомментировали сообщения о закрытии магазинов Huawei в России

В Китае прокомментировали сообщения о закрытии магазинов Huawei в России - РИА Новости, 16.06.2022

В Китае прокомментировали сообщения о закрытии магазинов Huawei в России

Китай поддерживает коммерческую деятельность китайских компаний в России, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:22

2022-06-16T12:22

2022-06-16T12:22

экономика

россия

huawei technologies

китай

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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Китай поддерживает коммерческую деятельность китайских компаний в России, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин, комментируя сообщения о закрытии нескольких магазинов китайской компании Huawei на территории России.Ранее источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Первой компания закрыла точку в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. Далее та же участь постигла торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. По данным источника, в начале 2022 года у Huawei было 19 официальных магазинов в России.По словам источника, основная причина закрытия официальных торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также падении спроса на смартфоны. "Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/huawei-1794180252.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, huawei technologies, китай, в мире