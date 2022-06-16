https://ria.ru/20220616/hiddleston-1795734799.html
Том Хиддлстон женится
Том Хиддлстон женится - РИА Новости, 16.06.2022
Том Хиддлстон женится
Том Хиддлстон женится. Предложение своей девушке Зави Эштон он сделал еще в марте, пишет LA Times. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:21
2022-06-16T13:21
2022-06-16T13:22
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
том хиддлстон
тейлор свифт (певица)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795729979_387:240:1756:1010_1920x0_80_0_0_14fcf938796c4995d835c43f059acd29.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Том Хиддлстон женится. Предложение своей девушке Зави Эштон он сделал еще в марте, пишет LA Times. В статье LA Times отмечается, что актер неохотно говорит о личной жизни после того, как в прессе и Сети бурно обсуждался его роман с Тейлор Свифт в 2016 году.С Эштон Том познакомился в 2019 году — они участвовали в постановке "Предательство" по одноименной пьесе Гарольда Пинтера.
https://ria.ru/20220513/kino-1788165952.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795729979_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6d17a82793796086559f037a124f2f87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, том хиддлстон, тейлор свифт (певица)