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Том Хиддлстон женится - РИА Новости, 16.06.2022
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Культура
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Том Хиддлстон женится
Том Хиддлстон женится - РИА Новости, 16.06.2022
Том Хиддлстон женится
Том Хиддлстон женится. Предложение своей девушке Зави Эштон он сделал еще в марте, пишет LA Times. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:21
2022-06-16T13:22
культура
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звезды
том хиддлстон
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Том Хиддлстон женится. Предложение своей девушке Зави Эштон он сделал еще в марте, пишет LA Times. В статье LA Times отмечается, что актер неохотно говорит о личной жизни после того, как в прессе и Сети бурно обсуждался его роман с Тейлор Свифт в 2016 году.С Эштон Том познакомился в 2019 году — они участвовали в постановке "Предательство" по одноименной пьесе Гарольда Пинтера.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, том хиддлстон, тейлор свифт (певица)
13:21 16.06.2022 (обновлено: 13:22 16.06.2022)
 
Том Хиддлстон женится

Том Хиддлстон женится на Зави Эштон

© AFP 2022 / Tolga AkmenТом Хиддлстон и Зави Эштон
Том Хиддлстон и Зави Эштон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Том Хиддлстон женится. Предложение своей девушке Зави Эштон он сделал еще в марте, пишет LA Times.
"Я очень счастлив", — кратко комментирует звезда "Локи".
В статье LA Times отмечается, что актер неохотно говорит о личной жизни после того, как в прессе и Сети бурно обсуждался его роман с Тейлор Свифт в 2016 году.
С Эштон Том познакомился в 2019 году — они участвовали в постановке "Предательство" по одноименной пьесе Гарольда Пинтера.
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