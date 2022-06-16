https://ria.ru/20220616/hiddleston-1795734799.html

Том Хиддлстон женится

Том Хиддлстон женится - РИА Новости, 16.06.2022

Том Хиддлстон женится

Том Хиддлстон женится. Предложение своей девушке Зави Эштон он сделал еще в марте, пишет LA Times. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:21

2022-06-16T13:21

2022-06-16T13:22

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

звезды

том хиддлстон

тейлор свифт (певица)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795729979_387:240:1756:1010_1920x0_80_0_0_14fcf938796c4995d835c43f059acd29.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Том Хиддлстон женится. Предложение своей девушке Зави Эштон он сделал еще в марте, пишет LA Times. В статье LA Times отмечается, что актер неохотно говорит о личной жизни после того, как в прессе и Сети бурно обсуждался его роман с Тейлор Свифт в 2016 году.С Эштон Том познакомился в 2019 году — они участвовали в постановке "Предательство" по одноименной пьесе Гарольда Пинтера.

https://ria.ru/20220513/kino-1788165952.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, том хиддлстон, тейлор свифт (певица)