https://ria.ru/20220616/gumpomosch-1795948718.html

ВС России за сутки доставили 570 тонн гумпомощи в районы спецоперации

ВС России за сутки доставили 570 тонн гумпомощи в районы спецоперации - РИА Новости, 16.06.2022

ВС России за сутки доставили 570 тонн гумпомощи в районы спецоперации

Российская армия в четверг в ходе пяти гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях доставила мирным жителям 570,8 тонны помощи, сообщил в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T23:33

2022-06-16T23:33

2022-06-16T23:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

гуманитарная помощь

украина

донбасс

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская армия в четверг в ходе пяти гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях доставила мирным жителям 570,8 тонны помощи, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что со второго марта Россия доставила на Украину 31 991,3 тонны предметов первой необходимости, лекарств, продовольствия и медицинских изделий. Всего проведено 1 173 гуманитарные акции, в том числе девять акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях только за истекшие сутки, в ходе которых мирные жители получили 750 тонн помощи."Шестнадцатого июня проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 570,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил он.

https://ria.ru/20220609/gumpomosch-1794230758.html

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луганская народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, гуманитарная помощь, украина, донбасс, харьковская область, запорожская область