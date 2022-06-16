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ВС России за сутки доставили 570 тонн гумпомощи в районы спецоперации - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/gumpomosch-1795948718.html
ВС России за сутки доставили 570 тонн гумпомощи в районы спецоперации
ВС России за сутки доставили 570 тонн гумпомощи в районы спецоперации - РИА Новости, 16.06.2022
ВС России за сутки доставили 570 тонн гумпомощи в районы спецоперации
Российская армия в четверг в ходе пяти гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях доставила мирным жителям 570,8 тонны помощи, сообщил в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:33
2022-06-16T23:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
гуманитарная помощь
украина
донбасс
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская армия в четверг в ходе пяти гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях доставила мирным жителям 570,8 тонны помощи, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что со второго марта Россия доставила на Украину 31 991,3 тонны предметов первой необходимости, лекарств, продовольствия и медицинских изделий. Всего проведено 1 173 гуманитарные акции, в том числе девять акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях только за истекшие сутки, в ходе которых мирные жители получили 750 тонн помощи."Шестнадцатого июня проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 570,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил он.
https://ria.ru/20220609/gumpomosch-1794230758.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
донбасс
харьковская область
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, гуманитарная помощь, украина, донбасс, харьковская область, запорожская область
23:33 16.06.2022
 
ВС России за сутки доставили 570 тонн гумпомощи в районы спецоперации

Российская армия за сутки доставила 570 тонн гуманитарной помощи в районы спецоперации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская армия в четверг в ходе пяти гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях доставила мирным жителям 570,8 тонны помощи, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он напомнил, что со второго марта Россия доставила на Украину 31 991,3 тонны предметов первой необходимости, лекарств, продовольствия и медицинских изделий. Всего проведено 1 173 гуманитарные акции, в том числе девять акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях только за истекшие сутки, в ходе которых мирные жители получили 750 тонн помощи.
"Шестнадцатого июня проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 570,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил он.
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 12:55
В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для беженцев из Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФГуманитарная помощьУкраинаДонбассХарьковская областьЗапорожская область
 
 
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