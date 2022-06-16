08:17 16.06.2022 (обновлено: 09:45 16.06.2022)
Дети, родившиеся в Херсоне после 24 февраля, получат гражданство России
Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, получат гражданство России
Прохожие на улице Херсона. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Дети, рожденные после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации", — сказал он.
Накануне Стремоусов заявил, что в регионе возник "ажиотажный спрос" на российские паспорта. По его словам, подано свыше десяти тысяч заявок на их оформление.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали новые военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей получили документы 11 июня.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".