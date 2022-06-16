https://ria.ru/20220616/grazhdanstvo-1795637224.html

Дети, родившиеся в Херсоне после 24 февраля, получат гражданство России

Дети, родившиеся в Херсоне после 24 февраля, получат гражданство России - РИА Новости, 16.06.2022

Дети, родившиеся в Херсоне после 24 февраля, получат гражданство России

Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:17

2022-06-16T08:17

2022-06-16T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Дети, рожденные после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации", — сказал он.Накануне Стремоусов заявил, что в регионе возник "ажиотажный спрос" на российские паспорта. По его словам, подано свыше десяти тысяч заявок на их оформление.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали новые военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Первые жители областей получили документы 11 июня.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , россия