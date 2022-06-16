https://ria.ru/20220616/gpu-1795753190.html
Цены на видеокарты рухнули из-за криптовалют
Цены на видеокарты рухнули из-за криптовалют - РИА Новости, 16.06.2022
Цены на видеокарты рухнули из-за криптовалют
Стоимость компьютерных видеоускорителей стремительно снижается на фоне проблем, возникших у основных криптовалют. Об устойчивой тенденции сообщают аналитики... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:51
2022-06-16T13:51
2022-06-16T13:51
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компьютерные технологии
биткоин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Стоимость компьютерных видеоускорителей стремительно снижается на фоне проблем, возникших у основных криптовалют. Об устойчивой тенденции сообщают аналитики Tom's HardwareИсследователи проанализировали средние цены популярных моделей в Европе и США, принимая во внимания, как магазины, так и онлайн-площадки. Так, производительная GeForce RTX 3080 за первую половину июня подешевела с 900 до 650 долларов, а майнеры готовы расстаться с фермами из шести таких карточек за 2500 долларов. В магазинах аналогичный ускоритель "похудел" до 770 долларов — речь идет об устройстве с официальной гарантией.В среднем все видеокарты за последние две недели подешевели в магазинах на 2 процента, а на онлайн-площадках и вовсе на 10. Причина столь резкого падения цен кроется в проблемах криптовалют — биткоин продолжает дешеветь, за ним следуют и остальные монеты.В России тоже наблюдается падение стоимости видеокарт. Например, популярную GeForce RTX 3060 в ритейле предлагают чуть дороже 50 тысяч рублей, а на онлайн-площадках эти карточки можно найти дешевле 40 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220523/videokarta-1789057611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, компьютерные технологии, биткоин