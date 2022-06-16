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Цены на видеокарты рухнули из-за криптовалют - РИА Новости, 16.06.2022
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Наука
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Цены на видеокарты рухнули из-за криптовалют
Цены на видеокарты рухнули из-за криптовалют - РИА Новости, 16.06.2022
Цены на видеокарты рухнули из-за криптовалют
Стоимость компьютерных видеоускорителей стремительно снижается на фоне проблем, возникших у основных криптовалют. Об устойчивой тенденции сообщают аналитики... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:51
2022-06-16T13:51
наука
технологии
компьютерные технологии
биткоин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Стоимость компьютерных видеоускорителей стремительно снижается на фоне проблем, возникших у основных криптовалют. Об устойчивой тенденции сообщают аналитики Tom's HardwareИсследователи проанализировали средние цены популярных моделей в Европе и США, принимая во внимания, как магазины, так и онлайн-площадки. Так, производительная GeForce RTX 3080 за первую половину июня подешевела с 900 до 650 долларов, а майнеры готовы расстаться с фермами из шести таких карточек за 2500 долларов. В магазинах аналогичный ускоритель "похудел" до 770 долларов — речь идет об устройстве с официальной гарантией.В среднем все видеокарты за последние две недели подешевели в магазинах на 2 процента, а на онлайн-площадках и вовсе на 10. Причина столь резкого падения цен кроется в проблемах криптовалют — биткоин продолжает дешеветь, за ним следуют и остальные монеты.В России тоже наблюдается падение стоимости видеокарт. Например, популярную GeForce RTX 3060 в ритейле предлагают чуть дороже 50 тысяч рублей, а на онлайн-площадках эти карточки можно найти дешевле 40 тысяч рублей.
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технологии, компьютерные технологии, биткоин
13:51 16.06.2022
 

Цены на видеокарты рухнули из-за криптовалют

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Стоимость компьютерных видеоускорителей стремительно снижается на фоне проблем, возникших у основных криптовалют. Об устойчивой тенденции сообщают аналитики Tom's Hardware
Исследователи проанализировали средние цены популярных моделей в Европе и США, принимая во внимания, как магазины, так и онлайн-площадки. Так, производительная GeForce RTX 3080 за первую половину июня подешевела с 900 до 650 долларов, а майнеры готовы расстаться с фермами из шести таких карточек за 2500 долларов. В магазинах аналогичный ускоритель "похудел" до 770 долларов — речь идет об устройстве с официальной гарантией.
В среднем все видеокарты за последние две недели подешевели в магазинах на 2 процента, а на онлайн-площадках и вовсе на 10. Причина столь резкого падения цен кроется в проблемах криптовалют — биткоин продолжает дешеветь, за ним следуют и остальные монеты.
В России тоже наблюдается падение стоимости видеокарт. Например, популярную GeForce RTX 3060 в ритейле предлагают чуть дороже 50 тысяч рублей, а на онлайн-площадках эти карточки можно найти дешевле 40 тысяч рублей.
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00Наука
После майнинга: какую компьютерную видеокарту выбрать в этом году
 
НаукаТехнологиикомпьютерные технологииБиткоин
 
 
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