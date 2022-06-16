https://ria.ru/20220616/gospodderzhka-1795852096.html
Депутаты Северо-Запада выступили за новые меры господдержки бизнеса
Депутаты Северо-Запада выступили за новые меры господдержки бизнеса - РИА Новости, 16.06.2022
Депутаты Северо-Запада выступили за новые меры господдержки бизнеса
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области выступили за совершенствование системы микрофинансирования малого и среднего бизнеса, а также за... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:19
2022-06-16T17:19
2022-06-16T17:19
вологодская область
андрей луценко
экономика
госдума рф
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ВОЛОГДА, 16 июн – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области выступили за совершенствование системы микрофинансирования малого и среднего бизнеса, а также за увеличение иных мер господдержки предпринимателей и экономики в целом; их инициативы поддержали члены Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), сообщает пресс-служба регионального Заксобрания."В настоящее время государственные микрофинансовые организации пользуются большой популярностью у предпринимателей. Это удобный инструмент для пополнения оборотных средств и развития бизнеса. Однако, сейчас размер основного долга по договору микрозайма не может превышать пяти миллионов рублей, а максимальный срок кредита – три года. Как говорят сами предприниматели, в условиях растущей инфляции эти параметры требуют пересмотра. Поэтому депутаты Законодательного Собрания Вологодской области вышли с инициативой обратиться в Госдуму и правительство страны с просьбой принять закон об увеличении максимального размера микрозайма до семи миллионов рублей, а срока – до пяти лет", - приводит пресс-служба слова председателя ПАСЗР, главы вологодского Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко.Он убежден, что это необходимо для более равномерного распределения долговой нагрузки. "На конференции ПАСЗР наши коллеги единогласно поддержали это предложение", - отметил депутат.Еще одна инициатива, которую представила вологодская делегация, касается внесения изменений в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В частности, депутаты предлагают увеличить срок осуществления деятельности в качестве начинающего предпринимателя с одного года до двух лет. Это позволит им дольше участвовать в различных мероприятиях и программах по поддержке начинающих бизнесменов, говорится в сообщении.Кроме того, вологодские депутаты вышли с предложением об увеличении объемов финансирования госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". По их мнению, ее инструментарий востребован у сельского населения и способствуют активному участию граждан и юридических лиц в благоустройстве сельских населенных пунктов.
https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795418832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко, экономика, госдума рф
ВОЛОГДА, 16 июн – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области выступили за совершенствование системы микрофинансирования малого и среднего бизнеса, а также за увеличение иных мер господдержки предпринимателей и экономики в целом; их инициативы поддержали члены Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
"В настоящее время государственные микрофинансовые организации пользуются большой популярностью у предпринимателей. Это удобный инструмент для пополнения оборотных средств и развития бизнеса. Однако, сейчас размер основного долга по договору микрозайма не может превышать пяти миллионов рублей, а максимальный срок кредита – три года. Как говорят сами предприниматели, в условиях растущей инфляции эти параметры требуют пересмотра. Поэтому депутаты Законодательного Собрания Вологодской области
вышли с инициативой обратиться в Госдуму
и правительство страны с просьбой принять закон об увеличении максимального размера микрозайма до семи миллионов рублей, а срока – до пяти лет", - приводит пресс-служба слова председателя ПАСЗР, главы вологодского Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко
.
Он убежден, что это необходимо для более равномерного распределения долговой нагрузки. "На конференции ПАСЗР наши коллеги единогласно поддержали это предложение", - отметил депутат.
Еще одна инициатива, которую представила вологодская делегация, касается внесения изменений в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В частности, депутаты предлагают увеличить срок осуществления деятельности в качестве начинающего предпринимателя с одного года до двух лет. Это позволит им дольше участвовать в различных мероприятиях и программах по поддержке начинающих бизнесменов, говорится в сообщении.
Кроме того, вологодские депутаты вышли с предложением об увеличении объемов финансирования госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". По их мнению, ее инструментарий востребован у сельского населения и способствуют активному участию граждан и юридических лиц в благоустройстве сельских населенных пунктов.