https://ria.ru/20220616/gorlovka-1795832112.html
Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в 15.40 (время совпадает с мск) четыре мины калибром 82... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:35
2022-06-16T16:35
2022-06-16T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf07867990ce68c72057eef65e3c7ece.jpg
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в 15.40 (время совпадает с мск) четыре мины калибром 82 миллиметра, а в 15.49 девять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.40 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено четыре мины калибром 82 мм; 15.49 - н.п. Кодема - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено девять снарядов калибром 152 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795812500.html
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_334e08f62e1c33e376be22853827063d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, днр
16:35 16.06.2022 (обновлено: 16:40 16.06.2022)
Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска выпустили девять снарядов и четыре мины по Горловке в ДНР