https://ria.ru/20220616/gorlovka-1795832112.html

Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в 15.40 (время совпадает с мск) четыре мины калибром 82... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:35

2022-06-16T16:35

2022-06-16T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf07867990ce68c72057eef65e3c7ece.jpg

ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в 15.40 (время совпадает с мск) четыре мины калибром 82 миллиметра, а в 15.49 девять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.40 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено четыре мины калибром 82 мм; 15.49 - н.п. Кодема - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено девять снарядов калибром 152 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220616/donetsk-1795812500.html

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, украина, днр