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Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/gorlovka-1795832112.html
Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в 15.40 (время совпадает с мск) четыре мины калибром 82... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:35
2022-06-16T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
днр
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в 15.40 (время совпадает с мск) четыре мины калибром 82 миллиметра, а в 15.49 девять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.40 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено четыре мины калибром 82 мм; 15.49 - н.п. Кодема - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено девять снарядов калибром 152 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795812500.html
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в мире, горловка, украина, днр
16:35 16.06.2022 (обновлено: 16:40 16.06.2022)
 
Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска выпустили девять снарядов и четыре мины по Горловке в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды за девять минут обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в 15.40 (время совпадает с мск) четыре мины калибром 82 миллиметра, а в 15.49 девять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.40 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено четыре мины калибром 82 мм; 15.49 - н.п. Кодема - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено девять снарядов калибром 152 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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