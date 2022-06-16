https://ria.ru/20220616/google-1795711260.html
Суд оштрафовал Google на 15 миллионов рублей
Суд оштрафовал Google на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 16.06.2022
Суд оштрафовал Google на 15 миллионов рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:20
2022-06-16T12:20
2022-06-16T12:24
google
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
москва
интернет
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости."Назначить штраф в размере 15 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Представитель Google на заседание не явился.Согласно составленному Роскомнадзором протоколу по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, Google LLC продолжает использовать для хранения персональных данных базы, находящиеся на территории США и Европейского союза.Данная статья вводит наказание за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России. Максимальный штраф – 18 миллионов рублей.Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать персональные данные россиян в июле 2021 года – на 3 миллиона рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, москва, интернет
12:20 16.06.2022 (обновлено: 12:24 16.06.2022)
Суд оштрафовал Google на 15 миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 15 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить штраф в размере 15 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Представитель Google
на заседание не явился.
Согласно составленному Роскомнадзором
протоколу по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, Google LLC продолжает использовать для хранения персональных данных базы, находящиеся на территории США
и Европейского союза.
Данная статья вводит наказание за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России. Максимальный штраф – 18 миллионов рублей.
Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать персональные данные россиян в июле 2021 года – на 3 миллиона рублей.