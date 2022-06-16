12:14 16.06.2022 (обновлено: 13:05 16.06.2022)
В Госдуме уверены, что Google останется в России, "если не перейдет грань"
Депутат Горелкин: Google останется в России, "если не перейдет грань"
Логотип компании Google. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Компания Google останется в России, но только "если не перейдет грань", уверен замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").
"Я не готов сказать, как банкротство Google повлияет на ее судьбу в России, но, насколько я понимаю <…>, они заинтересованы в российском рынке, и по-другому быть не может. Это большая компания, претендующая на мировое лидерство. Это лидерство есть и в российском рынке также, но есть конкурент - компания "Яндекс". Но Google, я уверен, что в России останется, если не перейдет грань", - сказал Горелкин журналистам на ПМЭФ.
В декабре в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. В конце февраля Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании на это решение. Кроме того, Арбитражный суд Москвы неоднократно арестовывал денежные средства и другое движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО "Гугл", российскому подразделению Google, на 500 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по искам различных телеканалов и СМИ, требующих восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам.
Российское подразделение Google 18 мая уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, так как предвидит "невозможность исполнения денежных обязательств".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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