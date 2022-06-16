https://ria.ru/20220616/globalizatsiya-1795654622.html
Глобализация оказалась политически ангажированной, заявил Силуанов
Глобализация оказалась политически ангажированной, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.06.2022
Глобализация оказалась политически ангажированной, заявил Силуанов
Глобализация, к которой раньше шли, оказалась ангажированной по принципу "свой-чужой", РФ надо опираться на свои "критические технологии", сказал министр... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:53
2022-06-16T09:53
2022-06-16T09:53
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
антон силуанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глобализация, к которой раньше шли, оказалась ангажированной по принципу "свой-чужой", РФ надо опираться на свои "критические технологии", сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ."Глобализация, к которой мы раньше шли, совсем не такая комфортная к странам, потому что здесь очень четко проявилось то, что "свой-чужой". Глобализация очень политически получилась ангажирована. В этой связи мы столкнулись со всеми этими препятствиями, с которыми мы сейчас работаем, и теперь понятно, что делать. Понятно, на что нужно опираться в первую очередь", - сказал он."Я согласен, что не надо замыкаться, и ни в коем случае нельзя этого делать, но с опорой, и в первую очередь на собственные те критические технологии, которые мы должны производить, а жизнь показала, что без этого нельзя", - также отметил Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, антон силуанов
Глобализация оказалась политически ангажированной, заявил Силуанов
Министр финансов Силуанов: глобализация оказалась ангажированной по принципу "свой-чужой"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глобализация, к которой раньше шли, оказалась ангажированной по принципу "свой-чужой", РФ надо опираться на свои "критические технологии", сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ.
"Глобализация, к которой мы раньше шли, совсем не такая комфортная к странам, потому что здесь очень четко проявилось то, что "свой-чужой". Глобализация очень политически получилась ангажирована. В этой связи мы столкнулись со всеми этими препятствиями, с которыми мы сейчас работаем, и теперь понятно, что делать. Понятно, на что нужно опираться в первую очередь", - сказал он.
"Я согласен, что не надо замыкаться, и ни в коем случае нельзя этого делать, но с опорой, и в первую очередь на собственные те критические технологии, которые мы должны производить, а жизнь показала, что без этого нельзя", - также отметил Силуанов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.