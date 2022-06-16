https://ria.ru/20220616/globalizatsiya-1795654622.html

Глобализация оказалась политически ангажированной, заявил Силуанов

Глобализация оказалась политически ангажированной, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.06.2022

Глобализация оказалась политически ангажированной, заявил Силуанов

Глобализация, к которой раньше шли, оказалась ангажированной по принципу "свой-чужой", РФ надо опираться на свои "критические технологии", сказал министр... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:53

2022-06-16T09:53

2022-06-16T09:53

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

антон силуанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глобализация, к которой раньше шли, оказалась ангажированной по принципу "свой-чужой", РФ надо опираться на свои "критические технологии", сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ."Глобализация, к которой мы раньше шли, совсем не такая комфортная к странам, потому что здесь очень четко проявилось то, что "свой-чужой". Глобализация очень политически получилась ангажирована. В этой связи мы столкнулись со всеми этими препятствиями, с которыми мы сейчас работаем, и теперь понятно, что делать. Понятно, на что нужно опираться в первую очередь", - сказал он."Я согласен, что не надо замыкаться, и ни в коем случае нельзя этого делать, но с опорой, и в первую очередь на собственные те критические технологии, которые мы должны производить, а жизнь показала, что без этого нельзя", - также отметил Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, антон силуанов