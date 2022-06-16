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Тюменскому офицеру присвоили звание Героя России - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/geroy-1795649616.html
Тюменскому офицеру присвоили звание Героя России
Тюменскому офицеру присвоили звание Героя России - РИА Новости, 16.06.2022
Тюменскому офицеру присвоили звание Героя России
Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя России, о подвиге офицера в ходе спецоперации сообщил глава региона Александр Моор... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:33
2022-06-16T10:38
специальная военная операция на украине
ишим
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 16 июн - РИА Новости. Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя России, о подвиге офицера в ходе спецоперации сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Полковник Сайфуллин - командир 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка, базирующегося на территории Ишима, неоднократно лично руководил развёртыванием и наведением переправ через реки. За время спецоперации дважды был ранен, сейчас проходит лечение в военном госпитале."Рустам Сайфуллин удостоен высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации", - написал Моор. По словам губернатора, Сайфуллин "при выполнении задач по защите мирного населения ЛНР и ДНР проявил настоящее мужество и стойкость"."При восстановлении разрушенного участка одной из переправ попал под минометный обстрел противника, получил осколочные ранения. Но всего через месяц лечения в госпитале вернулся в строй... При массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ он получил тяжёлое ранение", - добавил Моор.
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ишим, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, александр моор
09:33 16.06.2022 (обновлено: 10:38 16.06.2022)
 
Тюменскому офицеру присвоили звание Героя России

Глава Тюменской области Моор сообщил о присвоении звания Героя России офицеру Сайфуллину

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЮМЕНЬ, 16 июн - РИА Новости. Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя России, о подвиге офицера в ходе спецоперации сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Полковник Сайфуллин - командир 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка, базирующегося на территории Ишима, неоднократно лично руководил развёртыванием и наведением переправ через реки. За время спецоперации дважды был ранен, сейчас проходит лечение в военном госпитале.
© Фото : Александр Моор/TelegramУроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин
Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Александр Моор/Telegram
Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин
"Рустам Сайфуллин удостоен высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации", - написал Моор.
По словам губернатора, Сайфуллин "при выполнении задач по защите мирного населения ЛНР и ДНР проявил настоящее мужество и стойкость".
"При восстановлении разрушенного участка одной из переправ попал под минометный обстрел противника, получил осколочные ранения. Но всего через месяц лечения в госпитале вернулся в строй... При массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ он получил тяжёлое ранение", - добавил Моор.
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Специальная военная операция на УкраинеИшимЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлександр Моор
 
 
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