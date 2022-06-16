https://ria.ru/20220616/geroy-1795649616.html

Тюменскому офицеру присвоили звание Героя России

Тюменскому офицеру присвоили звание Героя России - РИА Новости, 16.06.2022

Тюменскому офицеру присвоили звание Героя России

Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя России, о подвиге офицера в ходе спецоперации сообщил глава региона Александр Моор... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:33

2022-06-16T09:33

2022-06-16T10:38

специальная военная операция на украине

ишим

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 16 июн - РИА Новости. Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя России, о подвиге офицера в ходе спецоперации сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Полковник Сайфуллин - командир 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка, базирующегося на территории Ишима, неоднократно лично руководил развёртыванием и наведением переправ через реки. За время спецоперации дважды был ранен, сейчас проходит лечение в военном госпитале."Рустам Сайфуллин удостоен высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации", - написал Моор. По словам губернатора, Сайфуллин "при выполнении задач по защите мирного населения ЛНР и ДНР проявил настоящее мужество и стойкость"."При восстановлении разрушенного участка одной из переправ попал под минометный обстрел противника, получил осколочные ранения. Но всего через месяц лечения в госпитале вернулся в строй... При массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ он получил тяжёлое ранение", - добавил Моор.

https://ria.ru/20220531/geroy-1792076270.html

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ишим, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, александр моор