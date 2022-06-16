https://ria.ru/20220616/gazprom-1795851283.html
"Газпром" не в обиде из-за снижения экспорта в Европу, заявил Миллер
"Газпром" не в обиде из-за снижения экспорта в Европу, заявил Миллер - РИА Новости, 16.06.2022
"Газпром" не в обиде из-за снижения экспорта в Европу, заявил Миллер
Экспорт "Газпрома" в Европу снизился на десятки процентов, но цены на газ выросли в несколько раз, поэтому компания "не в обиде", заявил глава "Газпрома"... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:17
2022-06-16T17:17
2022-06-16T19:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в Европу снизился на десятки процентов, но цены на газ выросли в несколько раз, поэтому компания "не в обиде", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ."Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только вы знаете, цены то выросли не на десятки процентов, а в несколько раз, поэтому уж извините, но если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой", - сказал Миллер в ходе выступления на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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экономика, европа, санкт-петербург, россия, газпром, природный газ, цены, алексей миллер, пмэф
17:17 16.06.2022 (обновлено: 19:21 16.06.2022)
"Газпром" не в обиде из-за снижения экспорта в Европу, заявил Миллер
Глава "Газпрома" Миллер: экспорт компании в Европу снизился, но цены на газ выросли