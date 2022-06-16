https://ria.ru/20220616/gaz-1795804934.html

Немцев призвали "беречь и копить" российский газ

Немцев призвали "беречь и копить" российский газ - РИА Новости, 16.06.2022

Немцев призвали "беречь и копить" российский газ

Федеральное сетевое агентство Германии, отвечающее за регулирование деятельности в сфере энергетики, призвало сократить потребление природного газа в связи с... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:39

2022-06-16T15:39

2022-06-16T19:12

германия

россия

газпром

природный газ

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии, отвечающее за регулирование деятельности в сфере энергетики, призвало сократить потребление природного газа в связи с уменьшением поставок из России, пишет Bloomberg.С таким обращением выступил в Twitter глава агентства Клаус Мюллер. "Уменьшение объема поставок российского газа может всех нас — как обычных потребителей, так и предприятия — поставить в довольно затруднительную ситуацию. Мы должны избегать этого как можно дольше — с помощью экономии и накопления газа", — написал он.Снижение потребления, по его мнению, должно помочь Германии заполнить хранилища перед началом следующего отопительного сезона, даже несмотря на уменьшение объема поставок.В интервью, которое Мюллер дал немецкому новостному сайту RP Online, он отметил, что в данный момент хранилища в ФРГ заполнены на 55 процентов, притом что уже к ноябрю эта цифра должна достичь 90 процентов.Мюллер рассказал о плане, разработанном Германией на случай полного прекращения поставок из России. По его словам, это трехступенчатый сценарий реагирования, в рамках которого приоритет отдадут обычным гражданам и системе отопления, а производство перейдет в итоге на нормированное потребление.Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата. Уменьшение прокачки связано в том числе с задержками в работе немецкой компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть оборудование из ремонта.

https://ria.ru/20220616/gaz-1795792405.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/gaz-1795685416.html

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германия, россия, газпром, природный газ