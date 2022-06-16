15:39 16.06.2022 (обновлено: 19:12 16.06.2022)
Немцев призвали "беречь и копить" российский газ
Федеральное сетевое агентство призвало немцев снизить потребление газа
Горелка газовой плиты. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии, отвечающее за регулирование деятельности в сфере энергетики, призвало сократить потребление природного газа в связи с уменьшением поставок из России, пишет Bloomberg.
С таким обращением выступил в Twitter глава агентства Клаус Мюллер. "Уменьшение объема поставок российского газа может всех нас — как обычных потребителей, так и предприятия — поставить в довольно затруднительную ситуацию. Мы должны избегать этого как можно дольше — с помощью экономии и накопления газа", — написал он.
Снижение потребления, по его мнению, должно помочь Германии заполнить хранилища перед началом следующего отопительного сезона, даже несмотря на уменьшение объема поставок.
В интервью, которое Мюллер дал немецкому новостному сайту RP Online, он отметил, что в данный момент хранилища в ФРГ заполнены на 55 процентов, притом что уже к ноябрю эта цифра должна достичь 90 процентов.
Мюллер рассказал о плане, разработанном Германией на случай полного прекращения поставок из России. По его словам, это трехступенчатый сценарий реагирования, в рамках которого приоритет отдадут обычным гражданам и системе отопления, а производство перейдет в итоге на нормированное потребление.
Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата. Уменьшение прокачки связано в том числе с задержками в работе немецкой компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть оборудование из ремонта.