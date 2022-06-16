15:01 16.06.2022 (обновлено: 15:17 16.06.2022)
"Газпром" поставит итальянской Eni 65 процентов от запрошенного объема газа
"Газпром" объявил Eni, что поставит только 65 процентов от заказанного объема газа
© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
РИМ, 16 июн – РИА Новости. "Газпром" объявил нефтегазовой группе Eni, что поставит только 65% от заказанного итальянской стороной объема газа, говорится в заявлении итальянской компании, поступившем в РИА Новости.
"Суточная потребность Eni в газе была примерно на 44% выше, чем вчера (увеличение связано с необходимостью восстановления недополученных вчера объемов и нормальной коммерческой динамикой). "Газпром" объявил, что будет поставлено только 65% запрошенного объема. Поэтому поставленные объемы будут несколько выше, чем вчера, и составят примерно 32 миллионов кубометров в сутки", - говорится в заявлении Eni.
Итальянская компания добавила, что в "Газпроме" объяснили недопоставку проблемами на станции "Портовая", питающей газопровод "Северный поток", по которому "Газпром" транспортирует часть объемов, предназначенных для Eni.
Во вторник "Газпром" сообщал, что из-за ограничений на "Портовой" сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в частности из-за задержек в ремонте немецкой Siemens. А в среду компания заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на "Портовой", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде по этой причине, и заявил, что ищет решение проблемы.