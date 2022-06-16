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"Газпром" поставит итальянской Eni 65 процентов от запрошенного объема газа - РИА Новости, 16.06.2022
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"Газпром" поставит итальянской Eni 65 процентов от запрошенного объема газа
"Газпром" поставит итальянской Eni 65 процентов от запрошенного объема газа - РИА Новости, 16.06.2022
"Газпром" поставит итальянской Eni 65 процентов от запрошенного объема газа
"Газпром" объявил нефтегазовой группе Eni, что поставит только 65% от заказанного итальянской стороной объема газа, говорится в заявлении итальянской компании,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:01
2022-06-16T15:17
экономика
газпром
eni
северный поток
италия
siemens
канада
германия
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РИМ, 16 июн – РИА Новости. "Газпром" объявил нефтегазовой группе Eni, что поставит только 65% от заказанного итальянской стороной объема газа, говорится в заявлении итальянской компании, поступившем в РИА Новости.Итальянская компания добавила, что в "Газпроме" объяснили недопоставку проблемами на станции "Портовая", питающей газопровод "Северный поток", по которому "Газпром" транспортирует часть объемов, предназначенных для Eni.Во вторник "Газпром" сообщал, что из-за ограничений на "Портовой" сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в частности из-за задержек в ремонте немецкой Siemens. А в среду компания заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на "Портовой", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть на некоторое время ограничены.По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде по этой причине, и заявил, что ищет решение проблемы.
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экономика, газпром, eni , северный поток, италия, siemens, канада, германия
15:01 16.06.2022 (обновлено: 15:17 16.06.2022)
 
"Газпром" поставит итальянской Eni 65 процентов от запрошенного объема газа

"Газпром" объявил Eni, что поставит только 65 процентов от заказанного объема газа

© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
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РИМ, 16 июн – РИА Новости. "Газпром" объявил нефтегазовой группе Eni, что поставит только 65% от заказанного итальянской стороной объема газа, говорится в заявлении итальянской компании, поступившем в РИА Новости.
"Суточная потребность Eni в газе была примерно на 44% выше, чем вчера (увеличение связано с необходимостью восстановления недополученных вчера объемов и нормальной коммерческой динамикой). "Газпром" объявил, что будет поставлено только 65% запрошенного объема. Поэтому поставленные объемы будут несколько выше, чем вчера, и составят примерно 32 миллионов кубометров в сутки", - говорится в заявлении Eni.
Итальянская компания добавила, что в "Газпроме" объяснили недопоставку проблемами на станции "Портовая", питающей газопровод "Северный поток", по которому "Газпром" транспортирует часть объемов, предназначенных для Eni.
Во вторник "Газпром" сообщал, что из-за ограничений на "Портовой" сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в частности из-за задержек в ремонте немецкой Siemens. А в среду компания заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на "Портовой", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть на некоторое время ограничены.
По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде по этой причине, и заявил, что ищет решение проблемы.
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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ЭкономикаГазпромEniСеверный потокИталияSiemensКанадаГермания
 
 
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