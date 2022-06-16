https://ria.ru/20220616/gaz-1795783648.html

"Газпром" поставит итальянской Eni 65 процентов от запрошенного объема газа

"Газпром" поставит итальянской Eni 65 процентов от запрошенного объема газа - РИА Новости, 16.06.2022

"Газпром" поставит итальянской Eni 65 процентов от запрошенного объема газа

"Газпром" объявил нефтегазовой группе Eni, что поставит только 65% от заказанного итальянской стороной объема газа, говорится в заявлении итальянской компании,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:01

2022-06-16T15:01

2022-06-16T15:17

экономика

газпром

eni

северный поток

италия

siemens

канада

германия

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РИМ, 16 июн – РИА Новости. "Газпром" объявил нефтегазовой группе Eni, что поставит только 65% от заказанного итальянской стороной объема газа, говорится в заявлении итальянской компании, поступившем в РИА Новости.Итальянская компания добавила, что в "Газпроме" объяснили недопоставку проблемами на станции "Портовая", питающей газопровод "Северный поток", по которому "Газпром" транспортирует часть объемов, предназначенных для Eni.Во вторник "Газпром" сообщал, что из-за ограничений на "Портовой" сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в частности из-за задержек в ремонте немецкой Siemens. А в среду компания заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на "Портовой", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть на некоторое время ограничены.По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде по этой причине, и заявил, что ищет решение проблемы.

https://ria.ru/20220614/gaz-1795202506.html

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экономика, газпром, eni , северный поток, италия, siemens, канада, германия