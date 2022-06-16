https://ria.ru/20220616/gaz-1795776696.html
Румыния начала добычу газа в Черном море
Румыния начала добычу газа в Черном море - РИА Новости, 16.06.2022
Румыния начала добычу газа в Черном море
Румынская компания Black Sea Oil & Gas (BSOG) в четверг начала добычу газа со дна Черного моря, в этом году планируют добыть около 0,5 миллиарда кубометров... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:46
2022-06-16T14:46
2022-06-16T14:46
черное море
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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Румынская компания Black Sea Oil & Gas (BSOG) в четверг начала добычу газа со дна Черного моря, в этом году планируют добыть около 0,5 миллиарда кубометров топлива, сообщила пресс-служба компании."BSOG вместе со своими концессионными партнерами, Petro Ventures Resources SRL ("Petro Ventures") и Gas Plus Dacia SRL ("Gas Plus"), объявляют о начале добычи сегодня днем газа в рамках Проекта разработки природного газа Мидия ("Проект MGD") и ввода первых газов в Национальную транспортную систему", - сообщает компания у себя на сайте.В этом году компания рассчитывает получить около полумиллиарда кубометров. В следующие три года рассчитывает добывать примерно миллиард кубометров в год.Проект MGD является первым новым проектом по разработке природного газа на румынском континентальном шельфе Черного моря за последние 30 лет. Он состоит из пяти добывающих скважин (одна подводная скважина на месторождении Дойна и четыре добывающих скважины на месторождении Анна), добывающей платформы, контролируемой и управляемой с берега, расположенной на месторождении Анна, и подводного газопровода протяженностью 126 км, обеспечивающего транспортировку газа на новую газоперерабатывающую установку в коммуне Корбу, уезд Констанца.
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черное море, констанца, экономика, цены на нефть, в мире, румыния
Румыния начала добычу газа в Черном море
Румынская компания Black Sea Oil & Gas начала добычу газа со дна Черного моря