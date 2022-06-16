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Чижов допустил остановку "Северного потока" из-за проблем с турбинами - РИА Новости, 16.06.2022
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Чижов допустил остановку "Северного потока" из-за проблем с турбинами
Чижов допустил остановку "Северного потока" из-за проблем с турбинами - РИА Новости, 16.06.2022
Чижов допустил остановку "Северного потока" из-за проблем с турбинами
Дальнейшие проблемы с ремонтом турбин "Северного потока 1" в Канаде могут привести к остановке проекта, это будет катастрофа для Германии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:43
2022-06-16T13:43
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
siemens
канада
газпром
германия
северный поток
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Дальнейшие проблемы с ремонтом турбин "Северного потока 1" в Канаде могут привести к остановке проекта, это будет катастрофа для Германии, заявил РИА Новости постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов."Что касается "Северного потока 1", то нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду. Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии", - сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ."Я не хочу давать советов, но за это время они могли бы научиться ремонтировать у себя", - добавил постпред.Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.
https://ria.ru/20220616/turbiny-1795742562.html
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экономика, siemens, канада, газпром, германия, северный поток, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, россия, природный газ, в мире
13:43 16.06.2022
 
Чижов допустил остановку "Северного потока" из-за проблем с турбинами

Постпред при ЕС Чижов допустил остановку "Северного потока" из-за проблем с газотурбинами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода
Наземный стыковочный пункт газопровода - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Наземный стыковочный пункт газопровода. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Дальнейшие проблемы с ремонтом турбин "Северного потока 1" в Канаде могут привести к остановке проекта, это будет катастрофа для Германии, заявил РИА Новости постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Что касается "Северного потока 1", то нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду. Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии", - сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ.
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"Я не хочу давать советов, но за это время они могли бы научиться ремонтировать у себя", - добавил постпред.
Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.
Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаSiemensКанадаГазпромГерманияСеверный потокПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФРоссияПриродный газВ мире
 
 
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