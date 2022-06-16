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Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 16.06.2022
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Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 16.06.2022
Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе в середине торгов четверга впервые с начала апреля превышают 1500 долларов за тысячу кубометров, темпы роста достигали 19%,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:01
2022-06-16T13:53
природный газ
экономика
в мире
европа
цены
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в середине торгов четверга впервые с начала апреля превышают 1500 долларов за тысячу кубометров, темпы роста достигали 19%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги четверга на уровне 1334,9 доллара за тысячу кубометров, что на 3% выше расчетной цены вторника (1294 доллара). К середине дня цены ускорили рост и подскакивали на 19%, превышая отметку в 1500 долларов. Пока максимум торгов составляет 1541,7 доллара за тысячу кубометров.Цены на газ на бирже в Европе начали стремительно расти в среду после сообщений "Газпрома" о том, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" только в объеме до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торговую сессию накануне ростом на 22%, на уровне 1270 долларов за тысячу кубометров.
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природный газ, экономика, в мире, европа, цены
13:01 16.06.2022 (обновлено: 13:53 16.06.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с начала апреля превысили 1500 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в середине торгов четверга впервые с начала апреля превышают 1500 долларов за тысячу кубометров, темпы роста достигали 19%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги четверга на уровне 1334,9 доллара за тысячу кубометров, что на 3% выше расчетной цены вторника (1294 доллара). К середине дня цены ускорили рост и подскакивали на 19%, превышая отметку в 1500 долларов. Пока максимум торгов составляет 1541,7 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на бирже в Европе начали стремительно расти в среду после сообщений "Газпрома" о том, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" только в объеме до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торговую сессию накануне ростом на 22%, на уровне 1270 долларов за тысячу кубометров.
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