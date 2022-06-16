https://ria.ru/20220616/gaz-1795733381.html

Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 16.06.2022

Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в середине торгов четверга впервые с начала апреля превышают 1500 долларов за тысячу кубометров, темпы роста достигали 19%,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:01

2022-06-16T13:01

2022-06-16T13:53

природный газ

экономика

в мире

европа

цены

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в середине торгов четверга впервые с начала апреля превышают 1500 долларов за тысячу кубометров, темпы роста достигали 19%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги четверга на уровне 1334,9 доллара за тысячу кубометров, что на 3% выше расчетной цены вторника (1294 доллара). К середине дня цены ускорили рост и подскакивали на 19%, превышая отметку в 1500 долларов. Пока максимум торгов составляет 1541,7 доллара за тысячу кубометров.Цены на газ на бирже в Европе начали стремительно расти в среду после сообщений "Газпрома" о том, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" только в объеме до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торговую сессию накануне ростом на 22%, на уровне 1270 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220616/gaz-1795720572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, в мире, европа, цены