12:37 16.06.2022 (обновлено: 13:22 16.06.2022)
Французская Engie заявила о снижении поставок газа из России
Французская Engie заявила о снижении поставок газа из России после ограничений на экспорт
© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 июн — РИА Новости. Французская энергетическая корпорация Engie зафиксировала снижение поставок газа из России, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
"Мы заметили снижение поставок газа после новых ограничений на экспорт, принятых Россией, но ситуация не повлияла на клиентов группы", — цитирует агентство представителя Engie.
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.
По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая также должна пройти ТО, не могут отправить за границу. В Siemens заявили, что ищут решение проблемы.
Прокачка по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — остается на уровне предыдущих дней. Так, заявка на транзит через газоизмерительную станцию "Суджа" на 16 июня составляет 41,9 миллиона кубометров.
На фоне этих сообщений цены на газ в Европе начали стремительно расти, превысив 15 июня отметку в 1300 долларов за тысячу кубов впервые с конца апреля.
Ограничения в экспорте пока не влияют на заполнение подземных хранилищ в Европе. По данным Gas Infrastructure Europe, на утро 15 июня они были заполнены на 52,1 процента, рост за сутки составил 0,3 процентного пункта.