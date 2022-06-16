https://ria.ru/20220616/gaz-1795720572.html

Французская Engie заявила о снижении поставок газа из России

Французская Engie заявила о снижении поставок газа из России - РИА Новости, 16.06.2022

Французская Engie заявила о снижении поставок газа из России

Французская энергетическая корпорация Engie зафиксировала снижение поставок газа из России, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:37

2022-06-16T12:37

2022-06-16T13:22

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ПАРИЖ, 16 июн — РИА Новости. Французская энергетическая корпорация Engie зафиксировала снижение поставок газа из России, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-службу компании."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая также должна пройти ТО, не могут отправить за границу. В Siemens заявили, что ищут решение проблемы.Сейчас "Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу.Прокачка по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — остается на уровне предыдущих дней. Так, заявка на транзит через газоизмерительную станцию "Суджа" на 16 июня составляет 41,9 миллиона кубометров.На фоне этих сообщений цены на газ в Европе начали стремительно расти, превысив 15 июня отметку в 1300 долларов за тысячу кубов впервые с конца апреля.Ограничения в экспорте пока не влияют на заполнение подземных хранилищ в Европе. По данным Gas Infrastructure Europe, на утро 15 июня они были заполнены на 52,1 процента, рост за сутки составил 0,3 процентного пункта.

https://ria.ru/20220615/gaz-1795615457.html

https://ria.ru/20220616/embargo-1795645109.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, европа, газпром, engie, природный газ, франция, в мире