https://ria.ru/20220616/fosagro-1795915169.html

ФосАгро и Вологодская область расширят социально-экономическое партнерство

ФосАгро и Вологодская область расширят социально-экономическое партнерство - РИА Новости, 16.06.2022

ФосАгро и Вологодская область расширят социально-экономическое партнерство

Компания "ФосАгро" продолжит реализацию инвестиционных, социальных и благотворительных программ в Вологодской области; соглашение о расширении партнерства в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:59

2022-06-16T19:59

2022-06-16T19:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Компания "ФосАгро" продолжит реализацию инвестиционных, социальных и благотворительных программ в Вологодской области; соглашение о расширении партнерства в социально-экономической сфере региона подписано сторонами в четверг в рамках ПМЭФ-2022, сообщает компания."В частности, в рамках корпоративной жилищной программы в 2023 году будет профинансировано строительство 10-этажного двухподъездного дома. На условиях софинансирования планируется реконструкция Дворца химиков. Работы по строительству 4-х полосной Северной объездной дороги уже вступают в завершающую стадию. Дальнейшую поддержку со стороны области получат проекты в сфере модернизации производств, привлечения квалифицированных кадров, экологии, охраны труда и промышленной безопасности", - говорится в сообщении.Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников подчеркнул на церемонии подписания, что, благодаря поддержке региональной власти, в Череповце создан крупнейший производственный комплекс по выпуску фосфорсодержащих удобрений в Европе."В прошлом году мы произвели более 10,5 миллионов тонн агрохимической продукции. Из них более 7,5 миллионов тонн выпущено на Череповецком комплексе. Это рекорд. Производственные успехи позволяют нам инвестировать в масштабные проекты в Вологодской области, а продуктивное сотрудничество служит залогом того, что все планы будут воплощены в жизнь. "ФосАгро" и правительство Вологодской области выступают партнерами в целом ряде социальных проектов. Наши совместные инициативы направлены на улучшение жизни не только работников Череповецкого комплекса ФосАгро, но и всех жителей Череповца и Вологодской области", - приводятся в сообщении слова Рыбникова.В свою очередь, губернатор Олег Кувшинников отметил, что соглашение подчеркивает интерес правительства Вологодской области к реализации инвестиционных проектов на территории череповецкой промышленной площадки, совместных природоохранных и социальных проектов."Мы готовы предоставлять земельные участки, налоговые льготы, преференции для дальнейшего развития предприятия и выхода его на конкурентные рынки сбыта. Особо важно обеспечение минеральными удобрениями наших аграриев", – сказал он.

https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795912251.html

https://ria.ru/20220316/udobreniya-1778509429.html

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Алёна Пава

фосагро, новости компаний - экономика, вологодская область, олег кувшинников, череповец, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)