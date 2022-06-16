ФосАгро и Вологодская область расширят социально-экономическое партнерство
© Фото : Правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на ПМЭФ-22
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Компания "ФосАгро" продолжит реализацию инвестиционных, социальных и благотворительных программ в Вологодской области; соглашение о расширении партнерства в социально-экономической сфере региона подписано сторонами в четверг в рамках ПМЭФ-2022, сообщает компания.
"В частности, в рамках корпоративной жилищной программы в 2023 году будет профинансировано строительство 10-этажного двухподъездного дома. На условиях софинансирования планируется реконструкция Дворца химиков. Работы по строительству 4-х полосной Северной объездной дороги уже вступают в завершающую стадию. Дальнейшую поддержку со стороны области получат проекты в сфере модернизации производств, привлечения квалифицированных кадров, экологии, охраны труда и промышленной безопасности", - говорится в сообщении.
"В прошлом году мы произвели более 10,5 миллионов тонн агрохимической продукции. Из них более 7,5 миллионов тонн выпущено на Череповецком комплексе. Это рекорд. Производственные успехи позволяют нам инвестировать в масштабные проекты в Вологодской области, а продуктивное сотрудничество служит залогом того, что все планы будут воплощены в жизнь. "ФосАгро" и правительство Вологодской области выступают партнерами в целом ряде социальных проектов. Наши совместные инициативы направлены на улучшение жизни не только работников Череповецкого комплекса ФосАгро, но и всех жителей Череповца и Вологодской области", - приводятся в сообщении слова Рыбникова.
В свою очередь, губернатор Олег Кувшинников отметил, что соглашение подчеркивает интерес правительства Вологодской области к реализации инвестиционных проектов на территории череповецкой промышленной площадки, совместных природоохранных и социальных проектов.
"Мы готовы предоставлять земельные участки, налоговые льготы, преференции для дальнейшего развития предприятия и выхода его на конкурентные рынки сбыта. Особо важно обеспечение минеральными удобрениями наших аграриев", – сказал он.