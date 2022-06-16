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Участники ПМЭФ призвали развивать в России гражданский флот - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники ПМЭФ призвали развивать в России гражданский флот
Участники ПМЭФ призвали развивать в России гражданский флот - РИА Новости, 16.06.2022
Участники ПМЭФ призвали развивать в России гражданский флот
Участники дискуссии "Мировой океан и глобальные трансформации: какой флот нужен России и миру?" в рамках ПМЭФ пришли к мнению, что России необходимо развивать... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:15
2022-06-16T16:15
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
игорь левитин
вячеслав фетисов
виктор евтухов
россия
госдума рф
объединенная судостроительная корпорация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Участники дискуссии "Мировой океан и глобальные трансформации: какой флот нужен России и миру?" в рамках ПМЭФ пришли к мнению, что России необходимо развивать собственный гражданский флот, это поспособствует как продовольственной безопасности страны, так и прогрессу в области рыболовства."Мы не занимались гражданским судостроением. Оно всегда было вторичным. Сейчас надо к этому развернуться", - заявил помощник президента РФ Игорь Левитин. Аналогичную позицию высказал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По его мнению, стоит отдельно уделить внимание судостроению, чтобы обеспечить "свою безопасность во всех направлениях". Фетисов подчеркнул, что, упустив момент строительства своих судов, "мы сегодня попали в непростую ситуацию".Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов считают, что главная задача судостроения на сегодня - достижение технологического суверенитета, в частности, это касается поставок иностранного оборудования. "Сегодня нам не нужно больше рассчитывать на наших партнеров. Совершенно очевидно, что стратегически рассчитывать на это нам, скорее всего, не придется", - прокомментировал Рахманов."Мы не должны иметь критической зависимости от тех стран, которые отказывают нам в поставке оборудования", - считает Евтухов.В свою очередь модератор дискуссии Иван Тимофеев отметил, что рыболовство это "отрасль, где сходится проблематика продовольственной безопасности и развития судостроения". По его словам, "обновление флота здесь выступает критической задачей".Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что рыбаки обеспечивают около трети заказов в области гражданского судостроения благодаря эффективности нефинансового стимула. "Это траулеры, которые могут перерабатывать 100% уловов прямо на борту, это современные суда, которые работают по сертификации ECO-S", - сказал о строящихся сегодня в России рыболовных судах Шестаков. Он также отметил, что строительство такого количества рыбопромысловых судов стало возможно за счет выделения квот.
https://ria.ru/20220506/sovkomflot-1787152540.html
https://ria.ru/20220615/sudoremont-1795544048.html
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экономика, игорь левитин, вячеслав фетисов, виктор евтухов, россия, госдума рф, объединенная судостроительная корпорация, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
16:15 16.06.2022
 
Участники ПМЭФ призвали развивать в России гражданский флот

Участники ПМЭФ пришли к мнению, что России необходимо развивать гражданский флот

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика XXV Петербургского международного экономического форума
Символика XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Символика XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Участники дискуссии "Мировой океан и глобальные трансформации: какой флот нужен России и миру?" в рамках ПМЭФ пришли к мнению, что России необходимо развивать собственный гражданский флот, это поспособствует как продовольственной безопасности страны, так и прогрессу в области рыболовства.
"Мы не занимались гражданским судостроением. Оно всегда было вторичным. Сейчас надо к этому развернуться", - заявил помощник президента РФ Игорь Левитин. Аналогичную позицию высказал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По его мнению, стоит отдельно уделить внимание судостроению, чтобы обеспечить "свою безопасность во всех направлениях". Фетисов подчеркнул, что, упустив момент строительства своих судов, "мы сегодня попали в непростую ситуацию".
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6 мая, 11:00
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Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов считают, что главная задача судостроения на сегодня - достижение технологического суверенитета, в частности, это касается поставок иностранного оборудования. "Сегодня нам не нужно больше рассчитывать на наших партнеров. Совершенно очевидно, что стратегически рассчитывать на это нам, скорее всего, не придется", - прокомментировал Рахманов.
"Мы не должны иметь критической зависимости от тех стран, которые отказывают нам в поставке оборудования", - считает Евтухов.
В свою очередь модератор дискуссии Иван Тимофеев отметил, что рыболовство это "отрасль, где сходится проблематика продовольственной безопасности и развития судостроения". По его словам, "обновление флота здесь выступает критической задачей".
Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что рыбаки обеспечивают около трети заказов в области гражданского судостроения благодаря эффективности нефинансового стимула. "Это траулеры, которые могут перерабатывать 100% уловов прямо на борту, это современные суда, которые работают по сертификации ECO-S", - сказал о строящихся сегодня в России рыболовных судах Шестаков. Он также отметил, что строительство такого количества рыбопромысловых судов стало возможно за счет выделения квот.
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаИгорь ЛевитинВячеслав ФетисовВиктор ЕвтуховРоссияГосдума РФОбъединенная судостроительная корпорацияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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