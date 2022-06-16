https://ria.ru/20220616/finansirovanie-1795920251.html
ПСБ предоставит Росстройинвесту финансирование на строительство объектов
ПСБ предоставит Росстройинвесту финансирование на строительство объектов - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ предоставит Росстройинвесту финансирование на строительство объектов
ПСБ и холдинг "РСТИ" (Росстройинвест) на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование строительства новых объектов компании в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:02
2022-06-16T20:02
2022-06-16T20:02
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санкт-петербург
новости компаний - экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ и холдинг "РСТИ" (Росстройинвест) на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование строительства новых объектов компании в Санкт-Петербурге и получение банковских гарантий на исполнение государственных контрактов холдинга."В Санкт-Петербурге активно развивается строительство объектов различного назначения, что требует финансовой поддержки застройщиков на этапе реализации их проектов. ПСБ готов поддерживать подобные проекты на привлекательных условиях", - отметил заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.В свою очередь председатель совета директоров холдинга "РСТИ" Федор Туркин выразил уверенность в том, что инструменты и решения для девелоперов от ПСБ позволят успешно реализовать проекты.
https://ria.ru/20220616/zhile-1795823114.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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