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ПСБ предоставит Росстройинвесту финансирование на строительство объектов - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/finansirovanie-1795920251.html
ПСБ предоставит Росстройинвесту финансирование на строительство объектов
ПСБ предоставит Росстройинвесту финансирование на строительство объектов - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ предоставит Росстройинвесту финансирование на строительство объектов
ПСБ и холдинг "РСТИ" (Росстройинвест) на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование строительства новых объектов компании в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:02
2022-06-16T20:02
петербургский международный экономический форум — 2022
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петр фрадков
санкт-петербург
новости компаний - экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ и холдинг "РСТИ" (Росстройинвест) на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование строительства новых объектов компании в Санкт-Петербурге и получение банковских гарантий на исполнение государственных контрактов холдинга."В Санкт-Петербурге активно развивается строительство объектов различного назначения, что требует финансовой поддержки застройщиков на этапе реализации их проектов. ПСБ готов поддерживать подобные проекты на привлекательных условиях", - отметил заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.В свою очередь председатель совета директоров холдинга "РСТИ" Федор Туркин выразил уверенность в том, что инструменты и решения для девелоперов от ПСБ позволят успешно реализовать проекты.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, санкт-петербург, новости компаний - экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
20:02 16.06.2022
 

ПСБ предоставит Росстройинвесту финансирование на строительство объектов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкНовостройки в Санкт-Петербурге
Новостройки в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ и холдинг "РСТИ" (Росстройинвест) на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование строительства новых объектов компании в Санкт-Петербурге и получение банковских гарантий на исполнение государственных контрактов холдинга.
Санкт-Петербурге активно развивается строительство объектов различного назначения, что требует финансовой поддержки застройщиков на этапе реализации их проектов. ПСБ готов поддерживать подобные проекты на привлекательных условиях", - отметил заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.
В свою очередь председатель совета директоров холдинга "РСТИ" Федор Туркин выразил уверенность в том, что инструменты и решения для девелоперов от ПСБ позволят успешно реализовать проекты.
Символика XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 16:16Петербургский международный экономический форум — 2022
ПСБ профинансирует строительство жилых домов для сотрудников ОСК
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр ФрадковСанкт-ПетербургНовости компаний - ЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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