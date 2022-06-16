https://ria.ru/20220616/feyki-1795950022.html

USA Today удалило с сайта статьи с фейковыми источниками

USA Today удалило с сайта статьи с фейковыми источниками - РИА Новости, 16.06.2022

USA Today удалило с сайта статьи с фейковыми источниками

Американское издание USA Today удалило со своего сайта и других платформ более 20 публикаций из-за вскрывшихся фактов фальсификации источников. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T23:44

2022-06-16T23:44

2022-06-16T23:44

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Американское издание USA Today удалило со своего сайта и других платформ более 20 публикаций из-за вскрывшихся фактов фальсификации источников.Внутреннее расследование в редакции началось, после того как USA Today получила запрос, связанный с достоверностью некоторых деталей в статье Габриэлы Миранды – репортера экстренных новостей."Проверка показала, что цитаты некоторых людей не связаны с заявленными организациями и, по всей видимости, были сфабрикованы. Существование других цитируемых лиц нет возможности проверить независимо. Некоторые статьи содержали цитаты, которые были приписаны другим людям. В результате за несоблюдение наших редакционных стандартов с веб-сайта и других платформ было удалено 23 статьи", - говорится в заявлении USA Today.Отмечается, что журналистка уволилась из USA Today. Ее последняя статья для издания датирована 17 апреля.

https://ria.ru/20220510/tramp-1787721808.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, usa today, сша