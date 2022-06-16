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USA Today удалило с сайта статьи с фейковыми источниками - РИА Новости, 16.06.2022
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USA Today удалило с сайта статьи с фейковыми источниками
USA Today удалило с сайта статьи с фейковыми источниками - РИА Новости, 16.06.2022
USA Today удалило с сайта статьи с фейковыми источниками
Американское издание USA Today удалило со своего сайта и других платформ более 20 публикаций из-за вскрывшихся фактов фальсификации источников. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:44
2022-06-16T23:44
в мире
технологии
usa today
сша
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Американское издание USA Today удалило со своего сайта и других платформ более 20 публикаций из-за вскрывшихся фактов фальсификации источников.Внутреннее расследование в редакции началось, после того как USA Today получила запрос, связанный с достоверностью некоторых деталей в статье Габриэлы Миранды – репортера экстренных новостей."Проверка показала, что цитаты некоторых людей не связаны с заявленными организациями и, по всей видимости, были сфабрикованы. Существование других цитируемых лиц нет возможности проверить независимо. Некоторые статьи содержали цитаты, которые были приписаны другим людям. В результате за несоблюдение наших редакционных стандартов с веб-сайта и других платформ было удалено 23 статьи", - говорится в заявлении USA Today.Отмечается, что журналистка уволилась из USA Today. Ее последняя статья для издания датирована 17 апреля.
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Наталья Макарова
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60
353
60
в мире, технологии, usa today, сша
23:44 16.06.2022
 
USA Today удалило с сайта статьи с фейковыми источниками

Издание USA Today массово удалило со своего сайта 23 статьи с фейковыми источниками

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковФейковые новости
Фейковые новости - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Фейковые новости. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Американское издание USA Today удалило со своего сайта и других платформ более 20 публикаций из-за вскрывшихся фактов фальсификации источников.
Внутреннее расследование в редакции началось, после того как USA Today получила запрос, связанный с достоверностью некоторых деталей в статье Габриэлы Миранды – репортера экстренных новостей.
"Проверка показала, что цитаты некоторых людей не связаны с заявленными организациями и, по всей видимости, были сфабрикованы. Существование других цитируемых лиц нет возможности проверить независимо. Некоторые статьи содержали цитаты, которые были приписаны другим людям. В результате за несоблюдение наших редакционных стандартов с веб-сайта и других платформ было удалено 23 статьи", - говорится в заявлении USA Today.
Отмечается, что журналистка уволилась из USA Today. Ее последняя статья для издания датирована 17 апреля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 08:42
Трамп раскритиковал вручение Пулитцеровской премии СМИ, "публикующим фейки"
 
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