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Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов

Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов - РИА Новости, 16.06.2022

Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов

Российский дипломат Юрий Федотов скончался в Австрии на 75-м году жизни, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве России при международных... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:26

2022-06-16T12:26

2022-06-16T16:41

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ВЕНА, 16 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Российский дипломат Юрий Федотов скончался в Австрии на 75-м году жизни, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве России при международных организациях в Вене.Федотов скончался в четверг, в 2:00, в больнице."Видный российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел, посол в Великобритании", — отметили в постпредстве. Там добавили, что в течение почти десяти лет — с 2010 по 2019 год — Федотов являлся исполнительным директором Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.Федотов родился в 1947 году в Сухуме. В 1971 году окончил МГИМО, после чего работал в посольствах СССР в Алжире и Индии. С 1993 по 1999 год работал в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, затем возглавил департамент международных организаций в МИД. В 2002-2005 годах был заместителем министра иностранных дел, а после этого до 2010 года работал послом в Великобритании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оон, австрия, вена, юрий федотов