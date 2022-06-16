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Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов
Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов - РИА Новости, 16.06.2022
Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов
Российский дипломат Юрий Федотов скончался в Австрии на 75-м году жизни, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве России при международных... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:26
2022-06-16T12:26
2022-06-16T16:41
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ВЕНА, 16 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Российский дипломат Юрий Федотов скончался в Австрии на 75-м году жизни, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве России при международных организациях в Вене.Федотов скончался в четверг, в 2:00, в больнице."Видный российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел, посол в Великобритании", — отметили в постпредстве. Там добавили, что в течение почти десяти лет — с 2010 по 2019 год — Федотов являлся исполнительным директором Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.Федотов родился в 1947 году в Сухуме. В 1971 году окончил МГИМО, после чего работал в посольствах СССР в Алжире и Индии. С 1993 по 1999 год работал в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, затем возглавил департамент международных организаций в МИД. В 2002-2005 годах был заместителем министра иностранных дел, а после этого до 2010 года работал послом в Великобритании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, оон, австрия, вена, юрий федотов
12:26 16.06.2022 (обновлено: 16:41 16.06.2022)
Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов
Бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов умер в Вене на 75-м году жизни
ВЕНА, 16 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Российский дипломат Юрий Федотов скончался в Австрии на 75-м году жизни, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве России при международных организациях в Вене.
Федотов скончался в четверг, в 2:00, в больнице.
"Видный российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел, посол в Великобритании", — отметили в постпредстве.
Там добавили, что в течение почти десяти лет — с 2010 по 2019 год — Федотов являлся исполнительным директором Управления ООН
по борьбе с наркотиками и преступностью.
Федотов родился в 1947 году в Сухуме. В 1971 году окончил МГИМО, после чего работал в посольствах СССР в Алжире и Индии. С 1993 по 1999 год работал в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, затем возглавил департамент международных организаций в МИД. В 2002-2005 годах был заместителем министра иностранных дел, а после этого до 2010 года работал послом в Великобритании.