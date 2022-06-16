Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/fedotov-1795715290.html
Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов
Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов - РИА Новости, 16.06.2022
Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов
Российский дипломат Юрий Федотов скончался в Австрии на 75-м году жизни, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве России при международных... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:26
2022-06-16T16:41
в мире
россия
оон
австрия
вена
юрий федотов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27076/75/270767557_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_40c999551ce339af98a10228f6fac378.jpg
ВЕНА, 16 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Российский дипломат Юрий Федотов скончался в Австрии на 75-м году жизни, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве России при международных организациях в Вене.Федотов скончался в четверг, в 2:00, в больнице."Видный российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел, посол в Великобритании", — отметили в постпредстве. Там добавили, что в течение почти десяти лет — с 2010 по 2019 год — Федотов являлся исполнительным директором Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.Федотов родился в 1947 году в Сухуме. В 1971 году окончил МГИМО, после чего работал в посольствах СССР в Алжире и Индии. С 1993 по 1999 год работал в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, затем возглавил департамент международных организаций в МИД. В 2002-2005 годах был заместителем министра иностранных дел, а после этого до 2010 года работал послом в Великобритании.
россия
австрия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27076/75/270767557_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_79c108a2554b2808a9b6806147b24fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, австрия, вена, юрий федотов
12:26 16.06.2022 (обновлено: 16:41 16.06.2022)
 
Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов

Бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов умер в Вене на 75-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЮрий Федотов
Юрий Федотов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Юрий Федотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Российский дипломат Юрий Федотов скончался в Австрии на 75-м году жизни, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве России при международных организациях в Вене.
Федотов скончался в четверг, в 2:00, в больнице.
"Видный российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел, посол в Великобритании", — отметили в постпредстве.
Там добавили, что в течение почти десяти лет — с 2010 по 2019 год — Федотов являлся исполнительным директором Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.
Федотов родился в 1947 году в Сухуме. В 1971 году окончил МГИМО, после чего работал в посольствах СССР в Алжире и Индии. С 1993 по 1999 год работал в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, затем возглавил департамент международных организаций в МИД. В 2002-2005 годах был заместителем министра иностранных дел, а после этого до 2010 года работал послом в Великобритании.
 
В миреРоссияООНАвстрияВенаЮрий Федотов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала