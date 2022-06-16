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Украина не соответствует требованиям для вступления в ЕС, заявила Ле Пен - РИА Новости, 16.06.2022
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Украина не соответствует требованиям для вступления в ЕС, заявила Ле Пен
Украина не соответствует требованиям для вступления в ЕС, заявила Ле Пен - РИА Новости, 16.06.2022
Украина не соответствует требованиям для вступления в ЕС, заявила Ле Пен
Нужно четко сказать Украине, что она не соответствует требованиям для вступления в Европейский Союз, заявила в четверг глава партии "Национальное объединение"... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:48
2022-06-16T14:48
в мире
евросоюз
украина
франция
марин ле пен
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ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Нужно четко сказать Украине, что она не соответствует требованиям для вступления в Европейский Союз, заявила в четверг глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Я думаю, что нужно четко сказать Украине, что она не соответствует требованиям, чтобы сегодня стать членом Европейского Союза", - сказала она в эфире радио France Inter. Это заявление прозвучало на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев для обсуждения помощи Украине и перспектив ее вступления в ЕС.Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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в мире, евросоюз, украина, франция, марин ле пен
14:48 16.06.2022
 
Украина не соответствует требованиям для вступления в ЕС, заявила Ле Пен

Ле Пен призвала сказать Украине, что она не соответствует требованиям для вступления в ЕС

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Нужно четко сказать Украине, что она не соответствует требованиям для вступления в Европейский Союз, заявила в четверг глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Я думаю, что нужно четко сказать Украине, что она не соответствует требованиям, чтобы сегодня стать членом Европейского Союза", - сказала она в эфире радио France Inter. Это заявление прозвучало на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев для обсуждения помощи Украине и перспектив ее вступления в ЕС.
Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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