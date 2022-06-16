https://ria.ru/20220616/evrosoyuz-1795778331.html

Украина не соответствует требованиям для вступления в ЕС, заявила Ле Пен

Украина не соответствует требованиям для вступления в ЕС, заявила Ле Пен - РИА Новости, 16.06.2022

Украина не соответствует требованиям для вступления в ЕС, заявила Ле Пен

Нужно четко сказать Украине, что она не соответствует требованиям для вступления в Европейский Союз, заявила в четверг глава партии "Национальное объединение"... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:48

2022-06-16T14:48

2022-06-16T14:48

в мире

евросоюз

украина

франция

марин ле пен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_301134ef0101f5ba23e347acaee1b01e.jpg

ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Нужно четко сказать Украине, что она не соответствует требованиям для вступления в Европейский Союз, заявила в четверг глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Я думаю, что нужно четко сказать Украине, что она не соответствует требованиям, чтобы сегодня стать членом Европейского Союза", - сказала она в эфире радио France Inter. Это заявление прозвучало на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев для обсуждения помощи Украине и перспектив ее вступления в ЕС.Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, украина, франция, марин ле пен