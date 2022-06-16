https://ria.ru/20220616/energetika-1795812938.html

Миллер назвал Россию энергетической стабильностью для себя и друзей

Миллер назвал Россию энергетической стабильностью для себя и друзей - РИА Новости, 16.06.2022

Миллер назвал Россию энергетической стабильностью для себя и друзей

Россия - это энергетическая стабильность и поставщик энергетической стабильности для своих друзей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:52

2022-06-16T15:52

2022-06-16T18:26

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

цены на нефть

россия

санкт-петербург

газпром

алексей миллер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия - это энергетическая стабильность и поставщик энергетической стабильности для своих друзей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме."Россия - это энергетическая стабильность, а также Россия - поставщик энергетической стабильности для друзей России", - сказал он, выступая на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, санкт-петербург, газпром, алексей миллер