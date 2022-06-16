https://ria.ru/20220616/energetika-1795812938.html
Миллер назвал Россию энергетической стабильностью для себя и друзей
Миллер назвал Россию энергетической стабильностью для себя и друзей - РИА Новости, 16.06.2022
Миллер назвал Россию энергетической стабильностью для себя и друзей
Россия - это энергетическая стабильность и поставщик энергетической стабильности для своих друзей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:52
2022-06-16T15:52
2022-06-16T18:26
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
цены на нефть
россия
санкт-петербург
газпром
алексей миллер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия - это энергетическая стабильность и поставщик энергетической стабильности для своих друзей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме."Россия - это энергетическая стабильность, а также Россия - поставщик энергетической стабильности для друзей России", - сказал он, выступая на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, санкт-петербург, газпром, алексей миллер
15:52 16.06.2022 (обновлено: 18:26 16.06.2022)
Миллер назвал Россию энергетической стабильностью для себя и друзей
Миллер назвал Россию энергетической стабильностью и ее поставщиком для друзей