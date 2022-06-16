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Итальянская Enel продала долю в "Энел России" - РИА Новости, 16.06.2022
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Итальянская Enel продала долю в "Энел России"
Итальянская Enel продала долю в "Энел России" - РИА Новости, 16.06.2022
Итальянская Enel продала долю в "Энел России"
Итальянская энергетическая группа Enel заключила соглашение о продаже своей доли в "Энел России" в 56,43% "Лукойлу" и инвестиционному фонду... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:38
2022-06-16T19:53
экономика
enel
энел россия
лукойл
газпромбанк
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италия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Итальянская энергетическая группа Enel заключила соглашение о продаже своей доли в "Энел России" в 56,43% "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия", следует из пресс-релиза Enel."Enel S.p.A уведомляет о том, что соглашение по продаже всей ее доли в "Энел Россия" было подписано сегодня. В частности, Enel подписала два отдельных договора с "Лукойлом" и... фондом "Газпромбанк-Фрезия" о продаже всего пакета акций "Энел Россия", равного 56,43%... за общую сумму около 137 миллионов евро", - говорится в сообщении группы.
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экономика, enel , энел россия, лукойл, газпромбанк, россия, италия, в мире
19:38 16.06.2022 (обновлено: 19:53 16.06.2022)
 
Итальянская Enel продала долю в "Энел России"

Итальянская Enel продала долю в 56,43% в "Энел России" "Лукойлу" и "Газпромбанк — Фрезия"

CC BY-SA 4.0 / Carlo Dani / Main entrance of Enel headquarter in RomeОфис компании Enel в Риме
Офис компании Enel в Риме - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Carlo Dani / Main entrance of Enel headquarter in Rome
Офис компании Enel в Риме. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Итальянская энергетическая группа Enel заключила соглашение о продаже своей доли в "Энел России" в 56,43% "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия", следует из пресс-релиза Enel.
"Enel S.p.A уведомляет о том, что соглашение по продаже всей ее доли в "Энел Россия" было подписано сегодня. В частности, Enel подписала два отдельных договора с "Лукойлом" и... фондом "Газпромбанк-Фрезия" о продаже всего пакета акций "Энел Россия", равного 56,43%... за общую сумму около 137 миллионов евро", - говорится в сообщении группы.
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