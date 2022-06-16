https://ria.ru/20220616/enel-1795910428.html

Итальянская Enel продала долю в "Энел России"

Итальянская Enel продала долю в "Энел России" - РИА Новости, 16.06.2022

Итальянская Enel продала долю в "Энел России"

Итальянская энергетическая группа Enel заключила соглашение о продаже своей доли в "Энел России" в 56,43% "Лукойлу" и инвестиционному фонду... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:38

2022-06-16T19:38

2022-06-16T19:53

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Итальянская энергетическая группа Enel заключила соглашение о продаже своей доли в "Энел России" в 56,43% "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия", следует из пресс-релиза Enel."Enel S.p.A уведомляет о том, что соглашение по продаже всей ее доли в "Энел Россия" было подписано сегодня. В частности, Enel подписала два отдельных договора с "Лукойлом" и... фондом "Газпромбанк-Фрезия" о продаже всего пакета акций "Энел Россия", равного 56,43%... за общую сумму около 137 миллионов евро", - говорится в сообщении группы.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, enel , энел россия, лукойл, газпромбанк, россия, италия, в мире