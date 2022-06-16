https://ria.ru/20220616/enel-1795910428.html
Итальянская Enel продала долю в "Энел России"
Итальянская Enel продала долю в "Энел России" - РИА Новости, 16.06.2022
Итальянская Enel продала долю в "Энел России"
Итальянская энергетическая группа Enel заключила соглашение о продаже своей доли в "Энел России" в 56,43% "Лукойлу" и инвестиционному фонду... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:38
2022-06-16T19:38
2022-06-16T19:53
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Итальянская энергетическая группа Enel заключила соглашение о продаже своей доли в "Энел России" в 56,43% "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия", следует из пресс-релиза Enel."Enel S.p.A уведомляет о том, что соглашение по продаже всей ее доли в "Энел Россия" было подписано сегодня. В частности, Enel подписала два отдельных договора с "Лукойлом" и... фондом "Газпромбанк-Фрезия" о продаже всего пакета акций "Энел Россия", равного 56,43%... за общую сумму около 137 миллионов евро", - говорится в сообщении группы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, enel , энел россия, лукойл, газпромбанк, россия, италия, в мире
19:38 16.06.2022 (обновлено: 19:53 16.06.2022)
Итальянская Enel продала долю в "Энел России"
Итальянская Enel продала долю в 56,43% в "Энел России" "Лукойлу" и "Газпромбанк — Фрезия"