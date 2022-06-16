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РЭЦ: кризис доверия из-за ограничений может стать драйвером роста экспорта - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/eksport-1795908665.html
РЭЦ: кризис доверия из-за ограничений может стать драйвером роста экспорта
РЭЦ: кризис доверия из-за ограничений может стать драйвером роста экспорта - РИА Новости, 16.06.2022
РЭЦ: кризис доверия из-за ограничений может стать драйвером роста экспорта
Новым драйвером роста для российских экспортеров может стать кризис доверия на мировом рынке, который появился из-за "войны ограничений", заявил в ходе... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:44
2022-06-16T19:44
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
санкт-петербург
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Новым драйвером роста для российских экспортеров может стать кризис доверия на мировом рынке, который появился из-за "войны ограничений", заявил в ходе Петербургского международного экономического форума вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский.По его словам, для российской продукции появляется шанс занять доли рынка в тех странах, где раньше была монополия крупных транснациональных компаний, с которыми сложно конкурировать по цене.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
19:44 16.06.2022
 

РЭЦ: кризис доверия из-за ограничений может стать драйвером роста экспорта

© РИА Новости / Евгений Биятов Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов и вице-президент АО "Российский экспортный центр" Станислав Георгиевский на сессии "Самодостаточность и кооперация: особенности современной политэкономии" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов и вице-президент АО Российский экспортный центр Станислав Георгиевский на сессии Самодостаточность и кооперация: особенности современной политэкономии в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Новым драйвером роста для российских экспортеров может стать кризис доверия на мировом рынке, который появился из-за "войны ограничений", заявил в ходе Петербургского международного экономического форума вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский.
"Многие компании и страны будут стремиться создавать "контуры безопасности", чтобы не зависеть от одного поставщика. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что на рынках возник кризис доверия, причем не только на уровне политики, но на уровне экономики. Я думаю, в среднесрочной перспективе мы увидим, что логика построения торговых и логистических цепочек претерпит изменения. Новеллой станет комплексный подход - не только чистая экономическая эффективность, выражающаяся в минимизации производственных и транзакционных издержек, но и экономическая стабильность и безопасность, наличие альтернативного контура", - сказал Георгиевский.
По его словам, для российской продукции появляется шанс занять доли рынка в тех странах, где раньше была монополия крупных транснациональных компаний, с которыми сложно конкурировать по цене.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
06:03Петербургский международный экономический форум — 2022
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"Российская продукция - это качественное, но зачастую чуть более дорогое решение. Но теперь эта разница в цене может стать приемлемой платой за снижение риска, за уверенность в том, что если пользователя отключат от одних технологий, платформ, или поставщиков, то у него останется надежная альтернатива в виде российского бизнеса", — добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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