РЭЦ: кризис доверия из-за ограничений может стать драйвером роста экспорта

"Многие компании и страны будут стремиться создавать "контуры безопасности", чтобы не зависеть от одного поставщика. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что на рынках возник кризис доверия, причем не только на уровне политики, но на уровне экономики. Я думаю, в среднесрочной перспективе мы увидим, что логика построения торговых и логистических цепочек претерпит изменения. Новеллой станет комплексный подход - не только чистая экономическая эффективность, выражающаяся в минимизации производственных и транзакционных издержек, но и экономическая стабильность и безопасность, наличие альтернативного контура", - сказал Георгиевский.