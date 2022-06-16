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Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795648064.html
Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения
Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения - РИА Новости, 16.06.2022
Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения
ВВП - хороший показатель для оценки ситуации в экономике, но не единственный: нужно смотреть на благосостояние населения, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:28
2022-06-16T10:23
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ВВП - хороший показатель для оценки ситуации в экономике, но не единственный: нужно смотреть на благосостояние населения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."ВВП - хороший показатель, но когда мы мерим, и хотим мерить, и говорим о благосостоянии людей - это, конечно, не объемный показатель, мы все это понимаем. Хотя бы ВВП на душу населения. Второе, что очень важно - это распределение этого богатства и благосостояния среди людей… ВВП - хороший показатель, но не единственный, нужно смотреть на то, что измеряет качество жизни", - сказала она, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html
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санкт-петербург
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экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
09:28 16.06.2022 (обновлено: 10:23 16.06.2022)
 
Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения

Глава ЦБ Набиуллина призвала смотреть не только на ВВП, но и на благосостояние населения

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ВВП - хороший показатель для оценки ситуации в экономике, но не единственный: нужно смотреть на благосостояние населения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"ВВП - хороший показатель, но когда мы мерим, и хотим мерить, и говорим о благосостоянии людей - это, конечно, не объемный показатель, мы все это понимаем. Хотя бы ВВП на душу населения. Второе, что очень важно - это распределение этого богатства и благосостояния среди людей… ВВП - хороший показатель, но не единственный, нужно смотреть на то, что измеряет качество жизни", - сказала она, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
09:21Петербургский международный экономический форум — 2022
В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
09:42Петербургский международный экономический форум — 2022
России нужно "купить время" для перестройки экономики, заявил Решетников
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Эльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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