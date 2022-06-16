https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795648064.html

Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения

Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения - РИА Новости, 16.06.2022

Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения

ВВП - хороший показатель для оценки ситуации в экономике, но не единственный: нужно смотреть на благосостояние населения, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:28

2022-06-16T09:28

2022-06-16T10:23

экономика

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ВВП - хороший показатель для оценки ситуации в экономике, но не единственный: нужно смотреть на благосостояние населения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."ВВП - хороший показатель, но когда мы мерим, и хотим мерить, и говорим о благосостоянии людей - это, конечно, не объемный показатель, мы все это понимаем. Хотя бы ВВП на душу населения. Второе, что очень важно - это распределение этого богатства и благосостояния среди людей… ВВП - хороший показатель, но не единственный, нужно смотреть на то, что измеряет качество жизни", - сказала она, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)