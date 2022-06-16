https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795648064.html
Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения
Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения - РИА Новости, 16.06.2022
Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения
ВВП - хороший показатель для оценки ситуации в экономике, но не единственный: нужно смотреть на благосостояние населения, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:28
2022-06-16T09:28
2022-06-16T10:23
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736679048_0:131:3146:1900_1920x0_80_0_0_ee4cae42ea8e86fd6015f19a809ee2cc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ВВП - хороший показатель для оценки ситуации в экономике, но не единственный: нужно смотреть на благосостояние населения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."ВВП - хороший показатель, но когда мы мерим, и хотим мерить, и говорим о благосостоянии людей - это, конечно, не объемный показатель, мы все это понимаем. Хотя бы ВВП на душу населения. Второе, что очень важно - это распределение этого богатства и благосостояния среди людей… ВВП - хороший показатель, но не единственный, нужно смотреть на то, что измеряет качество жизни", - сказала она, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795651406.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736679048_265:0:2973:2031_1920x0_80_0_0_4c4db4e0a0f475f65b72bbc2439b8e5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
09:28 16.06.2022 (обновлено: 10:23 16.06.2022)
Набиуллина призвала обращать внимание на благосостояние населения
Глава ЦБ Набиуллина призвала смотреть не только на ВВП, но и на благосостояние населения