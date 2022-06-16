https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795624009.html
Заммэра Москвы оценил влияние санкций на экономику столицы
Заммэра Москвы оценил влияние санкций на экономику столицы - РИА Новости, 16.06.2022
Заммэра Москвы оценил влияние санкций на экономику столицы
Резкого замедления экономики Москвы, как это было из-за коронавируса в 2020 году, из-за санкций не произошло, есть отрасли, где происходит снижение ряда... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T03:21
2022-06-16T03:21
2022-06-16T03:21
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Резкого замедления экономики Москвы, как это было из-за коронавируса в 2020 году, из-за санкций не произошло, есть отрасли, где происходит снижение ряда показателей, но это связано с адаптацией к новым условиям, сообщил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что оценивать потери в экономике столицы из-за санкций пока рано, тем более, что первые два месяца имели положительную динамику практически для всех отраслей – для торговли, для промышленности, для сферы строительства и недвижимости."Сейчас мы не видим резкого замедления, как это было, например, в 2020 году во время введенных ограничений по коронавирусу. Есть определенные отрасли, где происходит снижение выручки и целого ряда других показателей, но это связано с адаптацией к новым условиям функционирования предприятий", - рассказал Ефимов.Он отметил, что, если говорить о производстве, то у всех были большие товарные запасы, а если говорить о торговле, то, когда вся ситуация только начала развиваться, наблюдался ажиотажный спрос, особенно в непродовольственной торговле.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20220615/rodina-1795545531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва
Заммэра Москвы оценил влияние санкций на экономику столицы
Заммэра Ефимов: резкого замедления экономики Москвы из-за санкций не произошло
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Резкого замедления экономики Москвы, как это было из-за коронавируса в 2020 году, из-за санкций не произошло, есть отрасли, где происходит снижение ряда показателей, но это связано с адаптацией к новым условиям, сообщил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что оценивать потери в экономике столицы из-за санкций пока рано, тем более, что первые два месяца имели положительную динамику практически для всех отраслей – для торговли, для промышленности, для сферы строительства и недвижимости.
"Сейчас мы не видим резкого замедления, как это было, например, в 2020 году во время введенных ограничений по коронавирусу. Есть определенные отрасли, где происходит снижение выручки и целого ряда других показателей, но это связано с адаптацией к новым условиям функционирования предприятий", - рассказал Ефимов.
Он отметил, что, если говорить о производстве, то у всех были большие товарные запасы, а если говорить о торговле, то, когда вся ситуация только начала развиваться, наблюдался ажиотажный спрос, особенно в непродовольственной торговле.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.