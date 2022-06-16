https://ria.ru/20220616/ekoferma-1795755169.html

Подмосковье начнет производство буйволиного молока и сыра

Подмосковье начнет производство буйволиного молока и сыра - РИА Новости, 16.06.2022

Подмосковье начнет производство буйволиного молока и сыра

В Московской области планируют создать экоферму, которая будет производить буйволиное молоко и сыр, а также в меньшем объеме коровье, козье и овечье молоко и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:10

2022-06-16T14:10

2022-06-16T14:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

молоко

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Московской области планируют создать экоферму, которая будет производить буйволиное молоко и сыр, а также в меньшем объеме коровье, козье и овечье молоко и сыры, рассказал РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.В том числе компания будет в меньших объемах производить коровье, козье и овечье молоко и сыры на их основе, куриное яйцо и мясо бройлерных цыплят, томаты, перец, баклажаны, яблоки, вишню и другое. строительство фермерского хозяйства начнется в третьем квартале текущего года, отметил зампред.В числе мер господдержки, которые обеспечит Московская область в рамках данного проекта, Филимонов назвал возмещение части затрат на создание сельскохозяйственного комплекса, субсидии, стимулирование производства молока и поддержку поголовья крупного рогатого скота, предоставление налоговых льгот и другие.

https://ria.ru/20220606/podderzhka-1793532623.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, молоко