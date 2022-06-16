Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье начнет производство буйволиного молока и сыра - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220616/ekoferma-1795755169.html
Подмосковье начнет производство буйволиного молока и сыра
Подмосковье начнет производство буйволиного молока и сыра - РИА Новости, 16.06.2022
Подмосковье начнет производство буйволиного молока и сыра
В Московской области планируют создать экоферму, которая будет производить буйволиное молоко и сыр, а также в меньшем объеме коровье, козье и овечье молоко и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:10
2022-06-16T14:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
молоко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795759553_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_ea2c5ab13b35cf4ec4d40bd727982399.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Московской области планируют создать экоферму, которая будет производить буйволиное молоко и сыр, а также в меньшем объеме коровье, козье и овечье молоко и сыры, рассказал РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.В том числе компания будет в меньших объемах производить коровье, козье и овечье молоко и сыры на их основе, куриное яйцо и мясо бройлерных цыплят, томаты, перец, баклажаны, яблоки, вишню и другое. строительство фермерского хозяйства начнется в третьем квартале текущего года, отметил зампред.В числе мер господдержки, которые обеспечит Московская область в рамках данного проекта, Филимонов назвал возмещение части затрат на создание сельскохозяйственного комплекса, субсидии, стимулирование производства молока и поддержку поголовья крупного рогатого скота, предоставление налоговых льгот и другие.
https://ria.ru/20220606/podderzhka-1793532623.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795759553_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_d0e25cfa6c0befcf67783fc87fb22c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), экономика, молоко
14:10 16.06.2022
 

Подмосковье начнет производство буйволиного молока и сыра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБуйволы
Буйволы - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Буйволы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Московской области планируют создать экоферму, которая будет производить буйволиное молоко и сыр, а также в меньшем объеме коровье, козье и овечье молоко и сыры, рассказал РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
"В рамках проекта "Экосистема Русская Биология" в Московской области будет создана экоферма, основным направлением производства которой станет буйволиное молоко, а также сыры на его основе. Хозяйство планирует производить ежегодно до 400 тонн буйволиного молока и до 56 тонн сыра на его основе. Сегодня есть большой спрос на продукцию из буйволиного молока, так как этот сегмент является слабоосвоенным", - сказал Филимонов.
В том числе компания будет в меньших объемах производить коровье, козье и овечье молоко и сыры на их основе, куриное яйцо и мясо бройлерных цыплят, томаты, перец, баклажаны, яблоки, вишню и другое. строительство фермерского хозяйства начнется в третьем квартале текущего года, отметил зампред.
В числе мер господдержки, которые обеспечит Московская область в рамках данного проекта, Филимонов назвал возмещение части затрат на создание сельскохозяйственного комплекса, субсидии, стимулирование производства молока и поддержку поголовья крупного рогатого скота, предоставление налоговых льгот и другие.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 17:03Новости Подмосковья
Подмосковные производители молока получили более 1 млрд рублей
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаМолоко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала