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Подмосковье начнет производство буйволиного молока и сыра
Подмосковье начнет производство буйволиного молока и сыра - РИА Новости, 16.06.2022
Подмосковье начнет производство буйволиного молока и сыра
В Московской области планируют создать экоферму, которая будет производить буйволиное молоко и сыр, а также в меньшем объеме коровье, козье и овечье молоко и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:10
2022-06-16T14:10
2022-06-16T14:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
молоко
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Московской области планируют создать экоферму, которая будет производить буйволиное молоко и сыр, а также в меньшем объеме коровье, козье и овечье молоко и сыры, рассказал РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.В том числе компания будет в меньших объемах производить коровье, козье и овечье молоко и сыры на их основе, куриное яйцо и мясо бройлерных цыплят, томаты, перец, баклажаны, яблоки, вишню и другое. строительство фермерского хозяйства начнется в третьем квартале текущего года, отметил зампред.В числе мер господдержки, которые обеспечит Московская область в рамках данного проекта, Филимонов назвал возмещение части затрат на создание сельскохозяйственного комплекса, субсидии, стимулирование производства молока и поддержку поголовья крупного рогатого скота, предоставление налоговых льгот и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, молоко
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Московской области планируют создать экоферму, которая будет производить буйволиное молоко и сыр, а также в меньшем объеме коровье, козье и овечье молоко и сыры, рассказал РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
"В рамках проекта "Экосистема Русская Биология" в Московской области
будет создана экоферма, основным направлением производства которой станет буйволиное молоко, а также сыры на его основе. Хозяйство планирует производить ежегодно до 400 тонн буйволиного молока и до 56 тонн сыра на его основе. Сегодня есть большой спрос на продукцию из буйволиного молока, так как этот сегмент является слабоосвоенным", - сказал Филимонов.
В том числе компания будет в меньших объемах производить коровье, козье и овечье молоко и сыры на их основе, куриное яйцо и мясо бройлерных цыплят, томаты, перец, баклажаны, яблоки, вишню и другое. строительство фермерского хозяйства начнется в третьем квартале текущего года, отметил зампред.
В числе мер господдержки, которые обеспечит Московская область в рамках данного проекта, Филимонов назвал возмещение части затрат на создание сельскохозяйственного комплекса, субсидии, стимулирование производства молока и поддержку поголовья крупного рогатого скота, предоставление налоговых льгот и другие.