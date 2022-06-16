https://ria.ru/20220616/dragi-1795904334.html

Драги считает причины сокращения поставок российского газа политическими

Драги считает причины сокращения поставок российского газа политическими - РИА Новости, 16.06.2022

Драги считает причины сокращения поставок российского газа политическими

Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев заявил, что ероепйские страны не верят объяснению России о технических причинах сокращения поставок... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:19

2022-06-16T19:19

2022-06-16T23:17

экономика

россия

группа газ

италия

марио драги

в мире

цены на нефть

германия

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РИМ, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев заявил, что ероепйские страны не верят объяснению России о технических причинах сокращения поставок газа."Нам говорят, что причины прекращения поставок газа, затрагивающие почти всю Европу, носят технический характер. Одна из причин в том, что для обслуживания требуются запасные части, которые не прибывают из-за санкций. Германия, мы и другие считаем, что это ложь, что речь идет о политическом использовании газа так же, как и зерна", — сказал он в ходе пресс-конференции для итальянских журналистов, которую транслировала пресс-служба Совета министров страны.Как считает политик, нынешняя ситуация скажется на накоплении запасов топлива, находящихся сейчас на уровне 52 процентов, а не на его потреблении.Драги добавил, что Евросовет обсудит установление предельной цены на российский газ.

https://ria.ru/20220615/gaz-1795434779.html

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италия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, группа газ, италия, марио драги, в мире, цены на нефть, германия, евросоюз, европейский совет