Рейтинг@Mail.ru
Драги считает причины сокращения поставок российского газа политическими - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/dragi-1795904334.html
Драги считает причины сокращения поставок российского газа политическими
Драги считает причины сокращения поставок российского газа политическими - РИА Новости, 16.06.2022
Драги считает причины сокращения поставок российского газа политическими
Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев заявил, что ероепйские страны не верят объяснению России о технических причинах сокращения поставок... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:19
2022-06-16T23:17
экономика
россия
группа газ
италия
марио драги
в мире
цены на нефть
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795912581_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_350434f35c1e87ff02f223e1776a28d8.jpg
РИМ, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев заявил, что ероепйские страны не верят объяснению России о технических причинах сокращения поставок газа."Нам говорят, что причины прекращения поставок газа, затрагивающие почти всю Европу, носят технический характер. Одна из причин в том, что для обслуживания требуются запасные части, которые не прибывают из-за санкций. Германия, мы и другие считаем, что это ложь, что речь идет о политическом использовании газа так же, как и зерна", — сказал он в ходе пресс-конференции для итальянских журналистов, которую транслировала пресс-служба Совета министров страны.Как считает политик, нынешняя ситуация скажется на накоплении запасов топлива, находящихся сейчас на уровне 52 процентов, а не на его потреблении.Драги добавил, что Евросовет обсудит установление предельной цены на российский газ.
https://ria.ru/20220615/gaz-1795434779.html
россия
италия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795912581_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_49daf5c5a459de9a4ed87f298f02e2ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, группа газ, италия, марио драги, в мире, цены на нефть, германия, евросоюз, европейский совет
19:19 16.06.2022 (обновлено: 23:17 16.06.2022)
 
Драги считает причины сокращения поставок российского газа политическими

Премьер Италии Драги: причины сокращения поставок российского газа политические

© AP Photo / Ludovic MarinПресс-конференция по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
Пресс-конференция по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Пресс-конференция по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
Читать ria.ru в
РИМ, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев заявил, что ероепйские страны не верят объяснению России о технических причинах сокращения поставок газа.
"Нам говорят, что причины прекращения поставок газа, затрагивающие почти всю Европу, носят технический характер. Одна из причин в том, что для обслуживания требуются запасные части, которые не прибывают из-за санкций. Германия, мы и другие считаем, что это ложь, что речь идет о политическом использовании газа так же, как и зерна", — сказал он в ходе пресс-конференции для итальянских журналистов, которую транслировала пресс-служба Совета министров страны.
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 12:59
"Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа
Как считает политик, нынешняя ситуация скажется на накоплении запасов топлива, находящихся сейчас на уровне 52 процентов, а не на его потреблении.
Драги добавил, что Евросовет обсудит установление предельной цены на российский газ.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаРоссияГруппа ГАЗИталияМарио ДрагиВ миреЦены на нефтьГерманияЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала