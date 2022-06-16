https://ria.ru/20220616/donetsk-1795820936.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка несколько кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган", пострадала местная жительница, передает корреспондент... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:10
2022-06-16T16:10
2022-06-16T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка несколько кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган", пострадала местная жительница, передает корреспондент РИА Новости.Один из боеприпасов разорвался на улице Уральской в районе 82-й школы, повредив частный автомобиль. Хозяев на месте не было, никто не пострадал.На улице Керамической осколочным боеприпасом ранена мирная жительница. Оставшиеся части ракет повредили дорожное полотно и фундамент жилого дома на улице Кирова.
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795812500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
16:10 16.06.2022 (обновлено: 16:14 16.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, ранена женщина