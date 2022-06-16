https://ria.ru/20220616/donetsk-1795820936.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка несколько кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган", пострадала местная жительница, передает корреспондент... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:10

2022-06-16T16:10

2022-06-16T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка несколько кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган", пострадала местная жительница, передает корреспондент РИА Новости.Один из боеприпасов разорвался на улице Уральской в районе 82-й школы, повредив частный автомобиль. Хозяев на месте не было, никто не пострадал.На улице Керамической осколочным боеприпасом ранена мирная жительница. Оставшиеся части ракет повредили дорожное полотно и фундамент жилого дома на улице Кирова.

https://ria.ru/20220616/donetsk-1795812500.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире