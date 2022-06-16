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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795820936.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка несколько кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган", пострадала местная жительница, передает корреспондент... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:10
2022-06-16T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка несколько кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган", пострадала местная жительница, передает корреспондент РИА Новости.Один из боеприпасов разорвался на улице Уральской в районе 82-й школы, повредив частный автомобиль. Хозяев на месте не было, никто не пострадал.На улице Керамической осколочным боеприпасом ранена мирная жительница. Оставшиеся части ракет повредили дорожное полотно и фундамент жилого дома на улице Кирова.
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795812500.html
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в мире
16:10 16.06.2022 (обновлено: 16:14 16.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, ранена женщина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка несколько кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган", пострадала местная жительница, передает корреспондент РИА Новости.
Один из боеприпасов разорвался на улице Уральской в районе 82-й школы, повредив частный автомобиль. Хозяев на месте не было, никто не пострадал.
На улице Керамической осколочным боеприпасом ранена мирная жительница. Оставшиеся части ракет повредили дорожное полотно и фундамент жилого дома на улице Кирова.
Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 15:52Специальная военная операция на Украине
Украинские военные нанесли удар по центру Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
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