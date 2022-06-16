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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795711451.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 16.06.2022
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские силовики обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня, сработали системы ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:20
2022-06-16T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня, сработали системы ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости.По его словам, один из снарядов упал на улице Кирова между ДК Островского и зданием районного избиркома. Кроме того, зафиксирован прилет в Киевском районе по улице Артема, в районе бизнес-центра "Акула". Репортеру также известно о попадании снаряда в район школы номер 82 в Кировском районе. Обстрелы продолжаются.В свою очередь, по оперативной линии СЦКК ДНР утром поступила информация о повреждениях двух жилых домов.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.Глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал удивительным отсутствие реакции Запада на многочисленные обстрелы со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20220616/rakety-1795697613.html
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в мире
12:20 16.06.2022 (обновлено: 14:11 16.06.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреливают Донецк из РСЗО, работают системы ПВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня, сработали системы ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, один из снарядов упал на улице Кирова между ДК Островского и зданием районного избиркома.
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 11:55Специальная военная операция на Украине
ДНР не просила у России ракеты, заявил Пушилин
Кроме того, зафиксирован прилет в Киевском районе по улице Артема, в районе бизнес-центра "Акула". Репортеру также известно о попадании снаряда в район школы номер 82 в Кировском районе. Обстрелы продолжаются.
В свою очередь, по оперативной линии СЦКК ДНР утром поступила информация о повреждениях двух жилых домов.
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал удивительным отсутствие реакции Запада на многочисленные обстрелы со стороны ВСУ.
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