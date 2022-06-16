https://ria.ru/20220616/donetsk-1795711451.html

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 16.06.2022

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские силовики обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня, сработали системы ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:20

2022-06-16T12:20

2022-06-16T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня, сработали системы ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости.По его словам, один из снарядов упал на улице Кирова между ДК Островского и зданием районного избиркома. Кроме того, зафиксирован прилет в Киевском районе по улице Артема, в районе бизнес-центра "Акула". Репортеру также известно о попадании снаряда в район школы номер 82 в Кировском районе. Обстрелы продолжаются.В свою очередь, по оперативной линии СЦКК ДНР утром поступила информация о повреждениях двух жилых домов.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.Глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков назвал удивительным отсутствие реакции Запада на многочисленные обстрелы со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20220616/rakety-1795697613.html

https://ria.ru/20220616/dnr-1795676226.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире