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Украинские войска обстреляли Донецк минами - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795618845.html
Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска обстреляли Донецк минами - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Донецку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T00:17
2022-06-16T00:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Донецку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:20 - н.п. Пески - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 21:30 - н.п. Пески - н.п. Донецк (Куйбышевский район: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220615/stakhanov-1795617940.html
донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
00:17 16.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк минами

Украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Донецку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:20 - н.п. Пески - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 21:30 - н.п. Пески - н.п. Донецк (Куйбышевский район: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - сообщили в представительстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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