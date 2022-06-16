https://ria.ru/20220616/donetsk-1795618845.html
Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска обстреляли Донецк минами - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Донецку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T00:17
2022-06-16T00:17
2022-06-16T00:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Донецку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:20 - н.п. Пески - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 21:30 - н.п. Пески - н.п. Донецк (Куйбышевский район: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - сообщили в представительстве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Донецку