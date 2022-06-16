https://ria.ru/20220616/donetsk-1795618845.html

Украинские войска обстреляли Донецк минами

Украинские войска обстреляли Донецк минами - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк минами

Украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Донецку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T00:17

2022-06-16T00:17

2022-06-16T00:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Донецку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:20 - н.п. Пески - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 21:30 - н.п. Пески - н.п. Донецк (Куйбышевский район: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220615/stakhanov-1795617940.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика