https://ria.ru/20220616/donbass-1795828509.html
Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР
Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022
Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР
Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:28
2022-06-16T16:28
2022-06-16T16:28
петербургский международный экономический форум — 2022
новоайдарский район
луганская народная республика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."У нас есть район, над которым мы взяли шефство. Новоайдарский район Луганской Народной Республики. Уже у меня уехала туда вторая группа специалистов. Уже первая группа вернулась, вторая поехала. Определяем, что нужно в первую очередь", — сказал Егоров.По его словам, тамбовские специалисты уже начали ремонт школы, в которую попал снаряд. В целом, в Новоайдарском районе небольшое количество разрушений, добавил губернатор.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/shefstvo-1795148578.html
https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новоайдарский район, луганская народная республика, санкт-петербург, в мире
Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР
Глава Тамбовской области Егоров: регион взял шефство над Новоайдарским районом ЛНР