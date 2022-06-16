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Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022
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Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР
Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР - РИА Новости, 16.06.2022
Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР
Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:28
2022-06-16T16:28
петербургский международный экономический форум — 2022
новоайдарский район
луганская народная республика
санкт-петербург
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."У нас есть район, над которым мы взяли шефство. Новоайдарский район Луганской Народной Республики. Уже у меня уехала туда вторая группа специалистов. Уже первая группа вернулась, вторая поехала. Определяем, что нужно в первую очередь", — сказал Егоров.По его словам, тамбовские специалисты уже начали ремонт школы, в которую попал снаряд. В целом, в Новоайдарском районе небольшое количество разрушений, добавил губернатор.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/shefstvo-1795148578.html
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новоайдарский район, луганская народная республика, санкт-петербург, в мире
16:28 16.06.2022
 
Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР

Глава Тамбовской области Егоров: регион взял шефство над Новоайдарским районом ЛНР

© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Fotolia / Sergey Lavrentev
Вид на Тамбов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"У нас есть район, над которым мы взяли шефство. Новоайдарский район Луганской Народной Республики. Уже у меня уехала туда вторая группа специалистов. Уже первая группа вернулась, вторая поехала. Определяем, что нужно в первую очередь", — сказал Егоров.
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По его словам, тамбовские специалисты уже начали ремонт школы, в которую попал снаряд. В целом, в Новоайдарском районе небольшое количество разрушений, добавил губернатор.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Новоайдарский районЛуганская Народная РеспубликаСанкт-ПетербургВ мире
 
 
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