https://ria.ru/20220616/donbass-1795699714.html
ДНР открыта к международному сотрудничеству, заявил Пушилин
ДНР открыта к международному сотрудничеству, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
ДНР открыта к международному сотрудничеству, заявил Пушилин
Процесс признания ДНР и ЛНР другими отдельными странами идет, внешнеполитические ведомства республик работают в этом направлении, и уже на ПМЭФ у глав республик РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:00
2022-06-16T12:00
2022-06-16T12:16
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
донецкая народная республика
леонид пасечник
луганская народная республика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Процесс признания ДНР и ЛНР другими отдельными странами идет, внешнеполитические ведомства республик работают в этом направлении, и уже на ПМЭФ у глав республик Донбасса запланированы встречи с представителями других государств, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы признаны Российской Федерацией, по остальным странам... Идет процесс по отдельным странам (признания), наверное, предвосхищать не хотелось бы, но точно мы не стоим на месте, и наши внешнеполитические ведомства в этом плане работают", - сказал Пушилин в эфире Первого канала на ПМЭФ.Он подчеркнул, что на Петербургском международном экономическом форуме у него и его коллеги, главы ЛНР Леонида Пасечника, запланированы контакты с представителями других государств. С представителями каких именно стран, Пушилин не уточнил.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/pushilin-1795677736.html
https://ria.ru/20220616/dnr-1795681754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, леонид пасечник, луганская народная республика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
12:00 16.06.2022 (обновлено: 12:16 16.06.2022)
ДНР открыта к международному сотрудничеству, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что процесс признания республики другими странами идет