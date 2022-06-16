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ДНР открыта к международному сотрудничеству, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/donbass-1795699714.html
ДНР открыта к международному сотрудничеству, заявил Пушилин
ДНР открыта к международному сотрудничеству, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
ДНР открыта к международному сотрудничеству, заявил Пушилин
Процесс признания ДНР и ЛНР другими отдельными странами идет, внешнеполитические ведомства республик работают в этом направлении, и уже на ПМЭФ у глав республик РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:00
2022-06-16T12:16
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
донецкая народная республика
леонид пасечник
луганская народная республика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Процесс признания ДНР и ЛНР другими отдельными странами идет, внешнеполитические ведомства республик работают в этом направлении, и уже на ПМЭФ у глав республик Донбасса запланированы встречи с представителями других государств, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы признаны Российской Федерацией, по остальным странам... Идет процесс по отдельным странам (признания), наверное, предвосхищать не хотелось бы, но точно мы не стоим на месте, и наши внешнеполитические ведомства в этом плане работают", - сказал Пушилин в эфире Первого канала на ПМЭФ.Он подчеркнул, что на Петербургском международном экономическом форуме у него и его коллеги, главы ЛНР Леонида Пасечника, запланированы контакты с представителями других государств. С представителями каких именно стран, Пушилин не уточнил.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/pushilin-1795677736.html
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в мире, донецкая народная республика, леонид пасечник, луганская народная республика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
12:00 16.06.2022 (обновлено: 12:16 16.06.2022)
 
ДНР открыта к международному сотрудничеству, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что процесс признания республики другими странами идет

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Процесс признания ДНР и ЛНР другими отдельными странами идет, внешнеполитические ведомства республик работают в этом направлении, и уже на ПМЭФ у глав республик Донбасса запланированы встречи с представителями других государств, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы признаны Российской Федерацией, по остальным странам... Идет процесс по отдельным странам (признания), наверное, предвосхищать не хотелось бы, но точно мы не стоим на месте, и наши внешнеполитические ведомства в этом плане работают", - сказал Пушилин в эфире Первого канала на ПМЭФ.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
11:07В мире
Пушилин назвал возможную дату открытия посольства ДНР в России
Он подчеркнул, что на Петербургском международном экономическом форуме у него и его коллеги, главы ЛНР Леонида Пасечника, запланированы контакты с представителями других государств. С представителями каких именно стран, Пушилин не уточнил.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
11:19Специальная военная операция на Украине
Пушилин не исключил признание ДНР Сирией
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреДонецкая Народная РеспубликаЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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