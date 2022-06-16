10:59 16.06.2022 (обновлено: 11:05 16.06.2022)
Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года
Глава ДНР Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что разделяет оценку о возможности завершения спецоперации на Украине к концу года.
Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине и в республиках Донбасса, ранее сообщил в интервью РИА Новости, что надеется на завершение спецоперации к концу этого года.
"Я очень на это надеюсь", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, разделяет ли он оценку Делимханова.