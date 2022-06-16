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Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/donbass-1795674571.html
Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года
Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года - РИА Новости, 16.06.2022
Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что разделяет оценку о возможности завершения спецоперации на Украине к концу года. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:59
2022-06-16T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
адам делимханов
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что разделяет оценку о возможности завершения спецоперации на Украине к концу года.Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине и в республиках Донбасса, ранее сообщил в интервью РИА Новости, что надеется на завершение спецоперации к концу этого года."Я очень на это надеюсь", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, разделяет ли он оценку Делимханова.
https://ria.ru/20220615/dnr-1795588282.html
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в мире, адам делимханов, денис пушилин
10:59 16.06.2022 (обновлено: 11:05 16.06.2022)
 
Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года

Глава ДНР Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что разделяет оценку о возможности завершения спецоперации на Украине к концу года.
Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине и в республиках Донбасса, ранее сообщил в интервью РИА Новости, что надеется на завершение спецоперации к концу этого года.
"Я очень на это надеюсь", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, разделяет ли он оценку Делимханова.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:51Петербургский международный экономический форум — 2022
ДНР может войти в состав России как отдельный субъект, заявил Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАдам ДелимхановДенис Пушилин
 
 
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