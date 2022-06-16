https://ria.ru/20220616/donbass-1795674571.html

Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года

Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года - РИА Новости, 16.06.2022

Пушилин надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что разделяет оценку о возможности завершения спецоперации на Украине к концу года. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:59

2022-06-16T10:59

2022-06-16T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

адам делимханов

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что разделяет оценку о возможности завершения спецоперации на Украине к концу года.Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине и в республиках Донбасса, ранее сообщил в интервью РИА Новости, что надеется на завершение спецоперации к концу этого года."Я очень на это надеюсь", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, разделяет ли он оценку Делимханова.

https://ria.ru/20220615/dnr-1795588282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, адам делимханов, денис пушилин