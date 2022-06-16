https://ria.ru/20220616/dokumenty-1795654114.html
Граждан Украины и Донбасса могут обязать покинуть Россию
Граждан Украины и Донбасса могут обязать покинуть Россию - РИА Новости, 16.06.2022
Граждан Украины и Донбасса могут обязать покинуть Россию
Иностранцам, которые не могли уехать из России в пандемию из-за транспортных ограничений, предписано покинуть страну, если они так и не легализовали свое... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:53
2022-06-16T09:53
2022-06-16T11:44
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
днр
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Иностранцам, которые не могли уехать из России в пандемию из-за транспортных ограничений, предписано покинуть страну, если они так и не легализовали свое пребывание в ней, сообщает МВД.Ограничения на въезд были связаны с риском усугубления ситуации с COVID-19. В мае правительство их сняло: мера коснулась граждан Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии."Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в России разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Россию до 17 августа 2022 года", — говорится в сообщении министерства.В ведомстве отметили, что многие граждане Украины, ДНР и ЛНР ограничены в выезде за пределы России.Они могут подать заявление на временное проживание или вид на жительство по документам с истекшим сроком действия. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы МВД.Кроме того, они смогут подать заявление на легализацию своего правового статуса по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия.
https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795625836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, луганская народная республика, днр, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
09:53 16.06.2022 (обновлено: 11:44 16.06.2022)
Граждан Украины и Донбасса могут обязать покинуть Россию
МВД: граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть Россию с 17 августа
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Иностранцам, которые не могли уехать из России в пандемию из-за транспортных ограничений, предписано
покинуть страну, если они так и не легализовали свое пребывание в ней, сообщает МВД.
Ограничения на въезд были связаны с риском усугубления ситуации с COVID-19. В мае правительство их сняло: мера коснулась граждан Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии.
"Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в России разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Россию до 17 августа 2022 года", — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что многие граждане Украины
, ДНР
и ЛНР
ограничены в выезде за пределы России
.
Они могут подать заявление на временное проживание или вид на жительство по документам с истекшим сроком действия. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы МВД.
Кроме того, они смогут подать заявление на легализацию своего правового статуса по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия.