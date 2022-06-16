https://ria.ru/20220616/dokumenty-1795654114.html

Граждан Украины и Донбасса могут обязать покинуть Россию

Граждан Украины и Донбасса могут обязать покинуть Россию - РИА Новости, 16.06.2022

Граждан Украины и Донбасса могут обязать покинуть Россию

Иностранцам, которые не могли уехать из России в пандемию из-за транспортных ограничений, предписано покинуть страну, если они так и не легализовали свое... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:53

2022-06-16T09:53

2022-06-16T11:44

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

днр

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Иностранцам, которые не могли уехать из России в пандемию из-за транспортных ограничений, предписано покинуть страну, если они так и не легализовали свое пребывание в ней, сообщает МВД.Ограничения на въезд были связаны с риском усугубления ситуации с COVID-19. В мае правительство их сняло: мера коснулась граждан Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии."Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в России разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Россию до 17 августа 2022 года", — говорится в сообщении министерства.В ведомстве отметили, что многие граждане Украины, ДНР и ЛНР ограничены в выезде за пределы России.Они могут подать заявление на временное проживание или вид на жительство по документам с истекшим сроком действия. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы МВД.Кроме того, они смогут подать заявление на легализацию своего правового статуса по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия.

https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795625836.html

https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html

украина

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, луганская народная республика, днр, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)