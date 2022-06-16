https://ria.ru/20220616/dodon-1795780178.html
Жену Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении
Жену Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении - РИА Новости, 16.06.2022
Жену Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении
Супруга экс-президента Молдавии Игоря Додона Галина после встречи с прокурором заявила журналистам, что ей предъявлены обвинения в незаконном обогащении. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:54
2022-06-16T14:54
2022-06-16T15:09
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Супруга экс-президента Молдавии Игоря Додона Галина после встречи с прокурором заявила журналистам, что ей предъявлены обвинения в незаконном обогащении.Галина Додон в понедельник получила вызов в прокуратуру, она встретилась с прокурорами в четверг."Мне предъявлены обвинения в соучастии в незаконном обогащении. Хочу сказать, что это политическое дело, цель которого очернить моего мужа. Это сделано самым низким образом, проводились обыски у наших родителей, даже в уличном туалете", - заявила Додон.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793902005.html
https://ria.ru/20220605/moldaviya-1793277004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон
14:54 16.06.2022 (обновлено: 15:09 16.06.2022)
Жену Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении
Жена Додона заявила, что ее обвинили в соучастии в незаконном обогащении
КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Супруга экс-президента Молдавии Игоря Додона Галина после встречи с прокурором заявила журналистам, что ей предъявлены обвинения в незаконном обогащении.
Галина Додон в понедельник получила вызов в прокуратуру, она встретилась с прокурорами в четверг.
"Мне предъявлены обвинения в соучастии в незаконном обогащении. Хочу сказать, что это политическое дело, цель которого очернить моего мужа. Это сделано самым низким образом, проводились обыски у наших родителей, даже в уличном туалете", - заявила Додон.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.
Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию
режим" правящей партии "Действие и солидарность".