https://ria.ru/20220616/dodon-1795780178.html

Жену Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении

Жену Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении - РИА Новости, 16.06.2022

Жену Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении

Супруга экс-президента Молдавии Игоря Додона Галина после встречи с прокурором заявила журналистам, что ей предъявлены обвинения в незаконном обогащении. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:54

2022-06-16T14:54

2022-06-16T15:09

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Супруга экс-президента Молдавии Игоря Додона Галина после встречи с прокурором заявила журналистам, что ей предъявлены обвинения в незаконном обогащении.Галина Додон в понедельник получила вызов в прокуратуру, она встретилась с прокурорами в четверг."Мне предъявлены обвинения в соучастии в незаконном обогащении. Хочу сказать, что это политическое дело, цель которого очернить моего мужа. Это сделано самым низким образом, проводились обыски у наших родителей, даже в уличном туалете", - заявила Додон.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793902005.html

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон