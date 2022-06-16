https://ria.ru/20220616/dobrovoltsy-1795742733.html

Против ВСУ воюют добровольцы из Запорожской области

Против ВСУ воюют добровольцы из Запорожской области - РИА Новости, 16.06.2022

Против ВСУ воюют добровольцы из Запорожской области

Против украинской армии уже воюет свыше 3,5 тысячи добровольцев из Запорожской области, они защищают свой регион, сообщил член главного совета... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:23

2022-06-16T13:23

2022-06-16T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

луганская народная республика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Против украинской армии уже воюет свыше 3,5 тысячи добровольцев из Запорожской области, они защищают свой регион, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."С нацистским режимом Зеленского уже воюет как минимум свыше 3,5 тысячи добровольцев из Запорожской области", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, значительная часть из них находится в корпусах Донецкой и Луганской народных республик, часть, получив российское гражданство, в Вооруженных Силах РФ, часть в прочих военных структурах."Запорожцы куют победу бок о бок в единой общероссийской семье вместе с ДНР, ЛНР и жителями большой России", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220616/spetsoperatsiya-1795695065.html

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795361338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, луганская народная республика, россия