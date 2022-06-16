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Песков рассказал, есть ли диалог между Россией и США по Украине
Песков рассказал, есть ли диалог между Россией и США по Украине - РИА Новости, 16.06.2022
Песков рассказал, есть ли диалог между Россией и США по Украине
Никакого диалога между Россией и США по Украине не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T05:36
2022-06-16T05:36
2022-06-16T05:36
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Никакого диалога между Россией и США по Украине не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Нет, не идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня прошлого года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, в мире
Песков рассказал, есть ли диалог между Россией и США по Украине
Пресс-секретарь президента Песков: диалог между Россией и США по Украине не идет