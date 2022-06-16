https://ria.ru/20220616/dialog-1795627849.html

Песков рассказал, есть ли диалог между Россией и США по Украине

Песков рассказал, есть ли диалог между Россией и США по Украине - РИА Новости, 16.06.2022

Песков рассказал, есть ли диалог между Россией и США по Украине

Никакого диалога между Россией и США по Украине не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T05:36

2022-06-16T05:36

2022-06-16T05:36

россия

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Никакого диалога между Россией и США по Украине не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Нет, не идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня прошлого года.

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, украина, в мире