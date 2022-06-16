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Текущую дефляцию нельзя назвать устойчивой, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.06.2022
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Текущую дефляцию нельзя назвать устойчивой, заявила Набиуллина
Текущую дефляцию нельзя назвать устойчивой, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.06.2022
Текущую дефляцию нельзя назвать устойчивой, заявила Набиуллина
Текущую дефляцию в России нельзя назвать устойчивой, при этом инфляция в стране по итогам года при продолжении снижения инфляционных ожиданий и устойчивом... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:53
2022-06-16T11:39
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
максим орешкин
россия
санкт-петербург
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Текущую дефляцию в России нельзя назвать устойчивой, при этом инфляция в стране по итогам года при продолжении снижения инфляционных ожиданий и устойчивом замедлении темпов роста цен будет на нижней границе прогноза ЦБ в 14-17%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Дефляция - это все-таки устойчивое снижение уровня цен, а снижение цен в течение недель, даже месяцев - это бывает сезонное, когда урожай дешевеет или коррекция после большого перелета. Поэтому говорить о дефляции как устойчивом снижении цен, я бы не стала", - сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ.Набиуллина отметила, что последние данные по инфляции показывают, что снижение темпов роста цен идет по более широкому кругу товаров, чем это было раньше. "Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, и если еще при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%", - добавила глава ЦБ.Согласно официальному прогнозу Банка России, инфляция в РФ по итогам 2022 года составит 14-17%, в 2023 году - 5-7%, а возвращение к целевым 4% произойдет в 2024 году. При этом Минэкономразвития прогнозирует годовые темпы роста цен в стране в текущем году на уровне 17,5%. По прогнозу помощника президента России Максима Орешкина, инфляция в РФ в 2022 году будет не выше 15%.По последним данным Росстата, за период с 4 по 10 июня третий раз в этом году была зафиксирована недельная дефляция - на уровне 0,14%. При этом с начала года цены выросли на 11,64%. По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 16,69% на 10 июня с 17,02% неделей ранее.По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае продолжили снижение, уменьшившись на 1 процентный пункт - до 11,5% и вернувшись к уровню мая 2021 год.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/brigada-1795677556.html
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россия
санкт-петербург
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экономика, максим орешкин, россия, санкт-петербург, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), петербургский международный экономический форум (фонд), эльвира набиуллина
10:53 16.06.2022 (обновлено: 11:39 16.06.2022)
 
Текущую дефляцию нельзя назвать устойчивой, заявила Набиуллина

Глава Центробанка Набиуллина заявила, что текущую дефляцию нельзя назвать устойчивой

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Текущую дефляцию в России нельзя назвать устойчивой, при этом инфляция в стране по итогам года при продолжении снижения инфляционных ожиданий и устойчивом замедлении темпов роста цен будет на нижней границе прогноза ЦБ в 14-17%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Дефляция - это все-таки устойчивое снижение уровня цен, а снижение цен в течение недель, даже месяцев - это бывает сезонное, когда урожай дешевеет или коррекция после большого перелета. Поэтому говорить о дефляции как устойчивом снижении цен, я бы не стала", - сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Участники сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
11:07Петербургский международный экономический форум — 2022
Орешкин оценил роль Набиуллиной, Силуанова и Решетникова для экономики
Набиуллина отметила, что последние данные по инфляции показывают, что снижение темпов роста цен идет по более широкому кругу товаров, чем это было раньше. "Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, и если еще при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%", - добавила глава ЦБ.
Согласно официальному прогнозу Банка России, инфляция в РФ по итогам 2022 года составит 14-17%, в 2023 году - 5-7%, а возвращение к целевым 4% произойдет в 2024 году. При этом Минэкономразвития прогнозирует годовые темпы роста цен в стране в текущем году на уровне 17,5%. По прогнозу помощника президента России Максима Орешкина, инфляция в РФ в 2022 году будет не выше 15%.
По последним данным Росстата, за период с 4 по 10 июня третий раз в этом году была зафиксирована недельная дефляция - на уровне 0,14%. При этом с начала года цены выросли на 11,64%. По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 16,69% на 10 июня с 17,02% неделей ранее.
По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае продолжили снижение, уменьшившись на 1 процентный пункт - до 11,5% и вернувшись к уровню мая 2021 год.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
10:48Петербургский международный экономический форум — 2022
Набиуллина назвала устойчивость финансовой системы безусловной ценностью
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаМаксим ОрешкинРоссияСанкт-ПетербургЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Петербургский международный экономический форум (фонд)Эльвира Набиуллина
 
 
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