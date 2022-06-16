https://ria.ru/20220616/chernyshenko-1795720952.html

Чернышенко опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Чернышенко опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022

Чернышенко опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:37

2022-06-16T12:37

2022-06-16T12:37

петербургский международный экономический форум — 2022

дмитрий чернышенко

риа новости

медиа - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Чернышенко опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Он заявил, что Россия находится на передовом уровне в мире по разработке квантовых компьютеров.Сообщение Чернышенко также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем вице-премьер был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, риа новости, медиа - общество, санкт-петербург