https://ria.ru/20220616/chernyshenko-1795720952.html
Чернышенко опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Чернышенко опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
Чернышенко опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:37
2022-06-16T12:37
2022-06-16T12:37
петербургский международный экономический форум — 2022
дмитрий чернышенко
риа новости
медиа - общество
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795705750_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_b3a697b86c112e2bf93a0c1b3f72592d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Чернышенко опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Он заявил, что Россия находится на передовом уровне в мире по разработке квантовых компьютеров.Сообщение Чернышенко также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем вице-премьер был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795705750_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_100f00710775cd7ab63074431e37db89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, риа новости, медиа - общество, санкт-петербург
Чернышенко опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Чернышенко попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.
Чернышенко опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Он заявил, что Россия
находится на передовом уровне в мире по разработке квантовых компьютеров.
Сообщение Чернышенко также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем вице-премьер был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".