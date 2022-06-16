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Егоров: Тамбовские айтишники создали чат-бот для помощи беженцам
Егоров: Тамбовские айтишники создали чат-бот для помощи беженцам - РИА Новости, 16.06.2022
Егоров: Тамбовские айтишники создали чат-бот для помощи беженцам
Тамбовские айтишники создали чат-бот, который помогает распределять гуманитарную помощь беженцам, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:30
2022-06-16T18:30
2022-06-16T18:30
тамбовская область
пмэф
санкт-петербург
it-компании
максим егоров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тамбовские айтишники создали чат-бот, который помогает распределять гуманитарную помощь беженцам, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."Наши IT-компании создали чат-бот, который работает на нужды беженцев. И мы вместе с российским Красным крестом хотим распространить (это) для помощи любым беженцам", — сказал Егоров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220610/shkoly-1794574627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф, санкт-петербург, it-компании, максим егоров