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Егоров: Тамбовские айтишники создали чат-бот для помощи беженцам - РИА Новости, 16.06.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220616/chat-bot-1795888928.html
Егоров: Тамбовские айтишники создали чат-бот для помощи беженцам
Егоров: Тамбовские айтишники создали чат-бот для помощи беженцам - РИА Новости, 16.06.2022
Егоров: Тамбовские айтишники создали чат-бот для помощи беженцам
Тамбовские айтишники создали чат-бот, который помогает распределять гуманитарную помощь беженцам, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:30
2022-06-16T18:30
тамбовская область
пмэф
санкт-петербург
it-компании
максим егоров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тамбовские айтишники создали чат-бот, который помогает распределять гуманитарную помощь беженцам, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."Наши IT-компании создали чат-бот, который работает на нужды беженцев. И мы вместе с российским Красным крестом хотим распространить (это) для помощи любым беженцам", — сказал Егоров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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пмэф, санкт-петербург, it-компании, максим егоров
18:30 16.06.2022
 

Егоров: Тамбовские айтишники создали чат-бот для помощи беженцам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тамбовские айтишники создали чат-бот, который помогает распределять гуманитарную помощь беженцам, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Наши IT-компании создали чат-бот, который работает на нужды беженцев. И мы вместе с российским Красным крестом хотим распространить (это) для помощи любым беженцам", — сказал Егоров.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 15:06Тамбовская область
Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Тамбовская областьПМЭФСанкт-ПетербургIT-компанииМаксим Егоров
 
 
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