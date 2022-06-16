https://ria.ru/20220616/chat-bot-1795888928.html

Егоров: Тамбовские айтишники создали чат-бот для помощи беженцам

Егоров: Тамбовские айтишники создали чат-бот для помощи беженцам - РИА Новости, 16.06.2022

Егоров: Тамбовские айтишники создали чат-бот для помощи беженцам

Тамбовские айтишники создали чат-бот, который помогает распределять гуманитарную помощь беженцам, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:30

2022-06-16T18:30

2022-06-16T18:30

тамбовская область

пмэф

санкт-петербург

it-компании

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795887695_0:212:2965:1880_1920x0_80_0_0_1042a5792cab7aaba1bda26362cca495.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тамбовские айтишники создали чат-бот, который помогает распределять гуманитарную помощь беженцам, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."Наши IT-компании создали чат-бот, который работает на нужды беженцев. И мы вместе с российским Красным крестом хотим распространить (это) для помощи любым беженцам", — сказал Егоров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220610/shkoly-1794574627.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пмэф, санкт-петербург, it-компании, максим егоров