https://ria.ru/20220616/byurokratiya-1795797947.html

Рязанская область будет бороться с бюрократией, заявил глава региона

Рязанская область будет бороться с бюрократией, заявил глава региона - РИА Новости, 16.06.2022

Рязанская область будет бороться с бюрократией, заявил глава региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:28

2022-06-16T15:28

2022-06-16T15:33

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

рязанская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

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РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что бюрократия - это проблема, которую "мы сами себе создаем", и регион намерен бороться за формирование "здоровой среды".Как сообщило правительство региона, Малков принял участие в качестве спикера в сессии "Устойчивое развитие для будущих поколений: на пути к достижению целей" на ПМЭФ. Темой дискуссии стала реализация стратегических и программных документов государства в условиях новой экономической и геополитической реальности. В частности, обсуждались ресурсы и меры по достижению устойчивого экономического роста, роль науки, бизнеса, банковского сектора и гражданского общества в этой работе, экспортные возможности регионов.По словам врио губернатора, предприятия региона уже сейчас научились хорошо реагировать на внешние вызовы, оперативно осваивать новые виды продукции. В области создан "очень хороший задел в сельском хозяйстве", формируется программа по вводу всех сельскохозяйственных земель в оборот, так как "каждый клочок земли должен работать", отмечается на сайте правительства области.При этом, подчеркнул Малков, у регионов во многом схожие трудности: демография, экология, недостаточно развитая социальная инфраструктура. Но есть и проблема, которую "мы сами себе создаем". Это излишняя бюрократия."Она (бюрократия - ред.) влияет буквально на всё. Слышу о ней каждый день на встречах с бизнесом, инвесторами, общественниками. Рязанская область совсем здесь не отличается. Тем, кто хочет что-то сделать или изменить, приходится пробиваться сквозь все эти бюрократические процедуры. Это очень сложно, даже имея деньги, идеи и желание. Но так не должно быть, и мы это будем менять. Рязанская область будет бороться за создание здоровой среды, нацеленной на помощь, а не препятствие в реализации новых хороших проектов", - приводит слова Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20220609/shkola-1794426478.html

https://ria.ru/20220511/malkov-1787914713.html

рязанская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, рязанская область, петербургский международный экономический форум (фонд)