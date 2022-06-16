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Рязанская область будет бороться с бюрократией, заявил глава региона - РИА Новости, 16.06.2022
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Рязанская область будет бороться с бюрократией, заявил глава региона
Рязанская область будет бороться с бюрократией, заявил глава региона - РИА Новости, 16.06.2022
Рязанская область будет бороться с бюрократией, заявил глава региона
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:28
2022-06-16T15:33
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
рязанская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
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РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что бюрократия - это проблема, которую "мы сами себе создаем", и регион намерен бороться за формирование "здоровой среды".Как сообщило правительство региона, Малков принял участие в качестве спикера в сессии "Устойчивое развитие для будущих поколений: на пути к достижению целей" на ПМЭФ. Темой дискуссии стала реализация стратегических и программных документов государства в условиях новой экономической и геополитической реальности. В частности, обсуждались ресурсы и меры по достижению устойчивого экономического роста, роль науки, бизнеса, банковского сектора и гражданского общества в этой работе, экспортные возможности регионов.По словам врио губернатора, предприятия региона уже сейчас научились хорошо реагировать на внешние вызовы, оперативно осваивать новые виды продукции. В области создан "очень хороший задел в сельском хозяйстве", формируется программа по вводу всех сельскохозяйственных земель в оборот, так как "каждый клочок земли должен работать", отмечается на сайте правительства области.При этом, подчеркнул Малков, у регионов во многом схожие трудности: демография, экология, недостаточно развитая социальная инфраструктура. Но есть и проблема, которую "мы сами себе создаем". Это излишняя бюрократия."Она (бюрократия - ред.) влияет буквально на всё. Слышу о ней каждый день на встречах с бизнесом, инвесторами, общественниками. Рязанская область совсем здесь не отличается. Тем, кто хочет что-то сделать или изменить, приходится пробиваться сквозь все эти бюрократические процедуры. Это очень сложно, даже имея деньги, идеи и желание. Но так не должно быть, и мы это будем менять. Рязанская область будет бороться за создание здоровой среды, нацеленной на помощь, а не препятствие в реализации новых хороших проектов", - приводит слова Малкова его пресс-служба.
https://ria.ru/20220609/shkola-1794426478.html
https://ria.ru/20220511/malkov-1787914713.html
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экономика, рязанская область, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:28 16.06.2022 (обновлено: 15:33 16.06.2022)
 
Рязанская область будет бороться с бюрократией, заявил глава региона

Губернатор Рязанской области Малков: регион намерен бороться с бюрократией

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что бюрократия - это проблема, которую "мы сами себе создаем", и регион намерен бороться за формирование "здоровой среды".
Как сообщило правительство региона, Малков принял участие в качестве спикера в сессии "Устойчивое развитие для будущих поколений: на пути к достижению целей" на ПМЭФ. Темой дискуссии стала реализация стратегических и программных документов государства в условиях новой экономической и геополитической реальности. В частности, обсуждались ресурсы и меры по достижению устойчивого экономического роста, роль науки, бизнеса, банковского сектора и гражданского общества в этой работе, экспортные возможности регионов.
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По словам врио губернатора, предприятия региона уже сейчас научились хорошо реагировать на внешние вызовы, оперативно осваивать новые виды продукции. В области создан "очень хороший задел в сельском хозяйстве", формируется программа по вводу всех сельскохозяйственных земель в оборот, так как "каждый клочок земли должен работать", отмечается на сайте правительства области.
При этом, подчеркнул Малков, у регионов во многом схожие трудности: демография, экология, недостаточно развитая социальная инфраструктура. Но есть и проблема, которую "мы сами себе создаем". Это излишняя бюрократия.
"Она (бюрократия - ред.) влияет буквально на всё. Слышу о ней каждый день на встречах с бизнесом, инвесторами, общественниками. Рязанская область совсем здесь не отличается. Тем, кто хочет что-то сделать или изменить, приходится пробиваться сквозь все эти бюрократические процедуры. Это очень сложно, даже имея деньги, идеи и желание. Но так не должно быть, и мы это будем менять. Рязанская область будет бороться за создание здоровой среды, нацеленной на помощь, а не препятствие в реализации новых хороших проектов", - приводит слова Малкова его пресс-служба.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРязанская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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