15:28 16.06.2022 (обновлено: 15:33 16.06.2022)
Рязанская область будет бороться с бюрократией, заявил глава региона
Губернатор Рязанской области Малков: регион намерен бороться с бюрократией
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что бюрократия - это проблема, которую "мы сами себе создаем", и регион намерен бороться за формирование "здоровой среды".
Как сообщило правительство региона, Малков принял участие в качестве спикера в сессии "Устойчивое развитие для будущих поколений: на пути к достижению целей" на ПМЭФ. Темой дискуссии стала реализация стратегических и программных документов государства в условиях новой экономической и геополитической реальности. В частности, обсуждались ресурсы и меры по достижению устойчивого экономического роста, роль науки, бизнеса, банковского сектора и гражданского общества в этой работе, экспортные возможности регионов.
По словам врио губернатора, предприятия региона уже сейчас научились хорошо реагировать на внешние вызовы, оперативно осваивать новые виды продукции. В области создан "очень хороший задел в сельском хозяйстве", формируется программа по вводу всех сельскохозяйственных земель в оборот, так как "каждый клочок земли должен работать", отмечается на сайте правительства области.
При этом, подчеркнул Малков, у регионов во многом схожие трудности: демография, экология, недостаточно развитая социальная инфраструктура. Но есть и проблема, которую "мы сами себе создаем". Это излишняя бюрократия.
"Она (бюрократия - ред.) влияет буквально на всё. Слышу о ней каждый день на встречах с бизнесом, инвесторами, общественниками. Рязанская область совсем здесь не отличается. Тем, кто хочет что-то сделать или изменить, приходится пробиваться сквозь все эти бюрократические процедуры. Это очень сложно, даже имея деньги, идеи и желание. Но так не должно быть, и мы это будем менять. Рязанская область будет бороться за создание здоровой среды, нацеленной на помощь, а не препятствие в реализации новых хороших проектов", - приводит слова Малкова его пресс-служба.