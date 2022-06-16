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Боевиков с "Азовстали" проверяют на наличие высокопоставленных наемников

Боевиков с "Азовстали" проверяют на наличие высокопоставленных наемников - РИА Новости, 16.06.2022

Боевиков с "Азовстали" проверяют на наличие высокопоставленных наемников

Власти Донецкой Народной Республики проводят работу по выявлению высокопоставленных наемников среди сдавшихся в плен националистов с "Азовстали", заявил в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:24

2022-06-16T12:24

2022-06-16T18:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики проводят работу по выявлению высокопоставленных наемников среди сдавшихся в плен националистов с "Азовстали", заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Из того, что могу сказать: сейчас еще проходят проверки, то есть это не решается в одно касание. Есть много возможностей скрыть эти данные у наших оппонентов. Также проверяется информация об уничтоженных высоких чинах", — сказал он.По словам Пушилина, "полностью официальная информация будет позже".Минобороны России 20 мая сообщило, что территория "Азовстали" освобождена — подземные сооружения, в которых скрывались украинские военные и боевики "Азова", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны России, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 азовцев и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории комбината. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости 6 июня, что на "Азовстали" задержали боевиков, которые спрятались или отстали при сдаче в плен основных сил, и такие единичные "заблудившиеся" не представляют активной угрозы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/donbass-1794993303.html

https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795689608.html

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр